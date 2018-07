Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Igralka in režiser sta se spoznala med snemanjem filma Pes (Chien). Foto: EPA Johnny in Vanessa sta bila v zvezi kar 14 let, leta 2012 sta se razšla, ameriški igralec pa se je leta 2015 poročil z igralko Amber Heard. Ta je leta 2016 vložila zahtevek za ločitev, leta 2017 pa sta se tudi uradno ločila. Foto: Reuters Sorodne novice Depp odkrito o svojih težavah: "Torej ste tukaj, da bi slišali resnico?" Dodaj v

Vanessa Paradis prvič v zakon

Intimna poroka v francoskem mestecu

1. julij 2018 ob 17:55

Pariz - MMC RTV SLO

Vanessa Paradis je v soboto prvič stopila pred oltar, v francoskem mestecu Saint-Simeon se je poročila s filmskim režiserjem Samuelom Benchetritom.

Vanessa in Samuel sta se spoznala med snemanjem filma Pes (Chien) leta 2016, letos marca pa sta se zaročila.

Francoska pevka in igralka je bila pred Samuelom v 14 let trajajoči zvezi z ameriškim igralcem Johnnyjem Deppom in ima z njim dva otroka – 19-letno Lily-Rose in tri leta mlajšega sina Johna Christopherja – Jacka.

Oba otroka sta se udeležila materine poroke, in to čeprav se je še pretekli teden šušljalo, da ima John Christopher resne zdravstvene težave.

"Ljubezen je vse, kar šteje"

Francozinja je leta 2011, torej leto dni pred koncem zveze z Deppom, za revijo People povedala, da se nikoli ne namerava poročiti: "Poroka je najbrž romantična in zabava po njej čudovita. Ampak slovesnosti mi ne pomenijo veliko, ljubezen je vse, kar šteje."

Samuel ima tako kot 45-letnica dva otroka, 19-letnega sina Julesa ima iz zakona z že pokojno igralko Marie Trintignant, danes 10-letna Saul pa se mu je rodila v zvezi z igralko Anne Mouglalis.

