Vanilijev sladoled z višnjevim prelivom za Trumpa in Kima

Za voditelja so skrbeli vrhunski kuharji

12. junij 2018 ob 12:51

Singapur - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un sta ob zgodovinskem srečanju svoje brbončice zadovoljila z zahodnimi, korejskimi, kitajskimi in malajskimi jedmi.

V singapurskem hotelu Capella so za pomembna gosta pripravili raznovrstni meni. Glede na jedilni list, ki ga je objavila Bela hiša, sta imela za predjed na izbiro koktajl z rakci in avokadovo solato, malajski kerabu z zelenim mangom, s prelivom iz meda in limete ter svežo hobotnico in korejsko jed oiseon (polnjena kumara).

Široka izbira priča o velikih kulturnih razlikah med delegacijama, verjetno pa tudi o okusu voditeljev. Trump velja za zelo izbirčnega in nepustolovskega jedca, ki najbolj uživa v hamburgerjih in dobro pečenih zrezkih.

Zato bi za drugi hod verjetno izbral goveja rebrca z gratiniranim krompirjem in oparjenim brokolijem in omako iz rdečega vina. S Kimom sta imela na voljo tudi kitajsko kombinacijo sladke in kisle hrustljave svinjine ter jangdžovskega pečenega riža z domačo čilijevo omako.

Če je Kim tako izbirčen kot Trump, bi se lahko odločil za korejsko jed daegu džorim - v sojini omaki dušeno polenovko z redkvijo in azijsko zelenjavo.

Za konec sta se lahko posladkala z vaniljinim sladoledom z višnjevim prelivom.

K. K.