Z malo domišljije in s preprostimi triki se stari kosi pohištva, pa naj se skrivajo na domačem podstrešju ali jih odkrijete na bolšjem sejmu, lahko prelevijo v unikatne elemente. Foto: Pixabay Babičina kredenca naj z nekaj truda postane duša sodobne kuhinje. Foto: Pixabay Dolgočasen predalnik lahko popolnoma spremenite že zgolj z novimi ročaji. Foto: Pixabay Preden se lotite dela, si priskrbite primerno orodje in pripomočke. Foto: Pixabay Gotovo se spomnite tiste: les je lep, naj tak tudi ostane. Foto: Pixabay Nostalgični detajli vnesejo v dom toplino. Foto: Pixabay

Za lepši dom: Vdihnite novo življenje staremu pohištvu

Zabaven "vikend projekt" za vso družino

17. marec 2017 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zakaj ne bi dekorativnih elementov, ki polepšajo dom, izdelali kar sami ali pa uporabili kar stare kose in jih preprosto, a izvirno obnovili?

Izrazili boste osebni slog, hkrati pa se bo takšno pohištvo odlično prilegalo vašemu domu, karakterju in celotni barvni shemi vašega bivalnega prostora. Polepšanje stare in obrabljene ali dolgočasne nove opreme je lahko tudi zelo zabavno in sproščujoče za celotno družino - poiščite pomoč pri najmlajših, gotovo imajo zamisli, o katerih niste niti sanjali ...



Poznamo kar nekaj različnih načinov obnove rabljenih kosov pohištva:



Starim elementom lahko samo spremenite funkcijo. Vrata ali okna, denimo, lahko preoblikujete v mizo ali obešalno steno, leseni škatli dodajte noge in dobili boste izvirno servirno mizico.



Uporabite šablone, ki jih lahko kupite ali jih izdelate sami iz papirja ali lesa. Ustvarite vzorce ali oblike, jih rahlo pritrdite na pohištvo in preprosto prebarvajte. Če želite oblikovati ravne črte in proge, uporabite slikarski trak, s katerim boste preprosto dosegli pravilne geometrijske vzorce.



Ponovno barvanje – staremu lesenemu stolu vlite novo energijo s svežo barvo. Če želite veliko živahnosti, pobarvajte stole z živahnimi barvami, lahko tudi vsak stol z drugo barvo.



Za dober kos pohištva si včasih želite, da bi bil spet tak kot nekoč. Če je dovolj dobro ohranjen, ga razstavite, prvotni lak pa odstranite s kemičnim topilom, brusnim papirjem ali brusilnikom. Lesene dele nato prebarvajte s prvotno barvo in polakirajte, da jo dobro zaščitite.



Barvanje starega pohištva je verjetno najbolj priljubljena možnost prenove, saj je zelo preprosto, izbira barv pa skoraj neskončna, kar vam omogoča, da barvo pohištva brez težav prilagodite trenutnemu navdihu in barvni shemi vašega interjerja. Uporabite čopiče, valjčke ali barve v razpršilnikih. Različni odtenki in glazure ustvarjajo različne površine. Ustvarite lahko povsem gladko površino, morda učinek starega lesa ali vedno aktualen "vintidž" videz.



Na pohištvu lahko ustvarjamo vzorce tudi s pomočjo t. i. tiskanja, s katerim vedno znova dobimo enake oblike vzorca s preprosto tehniko gobice in barve.

Premazi za les in zaščita lesenih površin:



Med izdelki za zaščito lesa sta na trgu na voljo dva tipa premazov - klasični alkidni, izdelani na osnovi topil, ter bolj ekološki, ki so izdelani na vodni osnovi. Domači mojstri so bili še do nedavnega bolj naklonjeni klasičnim premazom, saj so imeli pri nanašanju več časa tudi za odpravljanje svojih napak, ker se ti premazi tudi počasneje sušijo. A kakovost vodnih premazov se je v zadnjem desetletju močno izboljšala in v nekaterih lastnostih celo presegla kvaliteto topilnih izdelkov v široki potrošnji. Hitro sušenje ekološkega premaza izvajalcu namreč zagotavlja več nanosov v enem dnevu in s tem velik prihranek pri času.



Tako klasični kot premaz na vodni osnovi se uporabljata v sistemu s temeljnim premazom. Za zaščito lesenih površin sta primerna oba, vendar so vodni premazi ekološko bolj sprejemljivi, zato jih za zaščito lesa priporočamo kot prvo izbiro. Ne pozabimo, da je dodatna prednost vodnih premazov hitro sušenje, upoštevati pa je treba tudi vonj, ki ga pri premazih na vodni osnovi ne boste zaznali, ko boste zaščitili vrata, podboje ali posamezne kose pohištva.



Pomembno je torej vedeti, da so premazi za les na vodni osnovi ekološko bolj sprejemljivi od premazov na topilih, kar dokazujejo nizke vrednosti hlapnih organskih komponent in skladnost z nekaterimi certifikati kot npr. SIST EN 71-3 in SIST EN 71-9. Med tovrstnimi premazi pa najdemo transparentne in pokrivne premaze, ki se uporabljajo v sistemu s pripadajočimi temelji, med drugim tudi z biocidno impregnacijo, ki nudi zaščito lesa pred lesnimi škodljivci.



Les, ki je sicer eden izmed najstarejših gradbenih materialov, se zelo pogosto uporablja tudi za površine, ki so nenehno v stiku s hrano. Mednje sodijo zlasti lesene kuhinjske mize in pulti, servirni vozički, pa tudi lesene servirne in okrasne posode. Če želimo tem nadvse uporabnim lesenim predmetom podaljšati življenjsko dobo, jih bo potrebno primerno vzdrževati, še posebej, ker na njih dnevno pripravljamo ali serviramo hrano, ki jo uživamo. Za trajnejšo zaščito in nego lesenih izdelkov, ki so primerni za uporabo na površinah, kjer prihaja do stika z živili, naš najstarejši slovenski proizvajalec barv in premazov ponuja izdelke, ki imajo ustrezne certifikate skladnosti za stik z živili, pridobljene v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Z njim proizvajalec dokazuje, da izdelki ustrezajo vsem zakonodajnim standardom za njihovo varno uporabo.

A. K., za oddajo Dobro jutro pripravil Aleksander Gorečan, slikopleskar