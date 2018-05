Vdor na evrovizijski oder: razvpiti aktivist je pogost vsiljivec na prireditvah

Pridržala ga je policija

13. maj 2018 ob 21:54

London - MMC RTV SLO

Britanski mediji si po Evroviziji dajejo veliko opravka z ugotavljanjem, kdo je bil vsiljivec na odru in zakaj je prekinil finalni nastop njihove predstavnice SuRie.

Izbrskali so, da gre za aktivista s pravim imenom Konstantin, ki na Twitterju nastopa z vzdevkom Dr ACactivism, njegovi vdori na odre pa imajo že dolgo brado - zmotil je tudi nastop letošnje podelitve National Television Awards, lani glasbenega šova The Voice in prav tako oddajo Stephana Nolana.

Opisuje se kot "filozof, aktivist in londonski DJ/MC", je znan obraz s protivojnih protestov ter goreč javni podpornik vodje laburistov Jeremyja Corbyna in nasprotnik britanske kraljice Elizabete II. Objavljal je tudi s prizorišča terorističnega napada v Londonu.



Nad novinarje

Zakaj je prekinil evrovizijski nastop Velike Britanije, še ni točno znano, ko je pograbil mikrofon pevke SuRie, pa je vanj zavpil: "Nacisti v britanskih medijih: zahtevamo svobodo." V svojih preteklih zapisih na Twitterju je novinarje sicwr že večkrat obtožil, da so "novi nacisti".

Sinoči je med vdorom na oder nosil majico z napisom The Workings of The U.K STATE MAFIA oziroma "dela britanske državne mafije", kar je sicer naslov ene od njegovih knjig, ki jih je objavil v elektronski obliki.

Z odra so ga nato odstranili varnostniki in ga predali policiji, EBU je pevki SuRie nato ponudil, da nastopi znova, a se je skupaj z ekipo odločila, da za to ni potrebe.

SuRie's resilience after the stage invasion and mic-stealing was f***ing incredible. #Eurovision pic.twitter.com/gKUIGcFwIv — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 12, 2018

T. H.