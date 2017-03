Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na razstavi bo mogoče videti več kot 250 mačk različnih pasem. Foto: EPA Na razstavi bodo brezplačno dostopne pisne in ustne informacije o pravilni oskrbi mačk in življenju z njimi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Več kot 250 mačk ta konec tedna na Gospodarskem razstavišču

Na razstavi boste lahko glasovali za najlepšo mačko

13. marec 2017 ob 18:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljani ta konec tedna prirejajo mednarodno razstavo mačk. Gre za največjo mednarodno razstavo mačk doslej, izvedli jo bodo na Gospodarskem razstavišču.

Felinološko društvo Ljubljana kot eno od svojih glavnih aktivnosti vsakoletno prireja mednarodno razstavo mačk, na kateri se po pravilih krovne organizacije FIFe (Fédération Internationale Féline) za prestižne nazive najlepših potegujejo pasemske in domače mačke.

Razstava bo potekala 18. in 19. marca 2017 od 10. do 18. ure na Gospodarskem razstavišču na Dunajski cesti 18 v Ljubljani. Vstopnina za odrasle bo 6 evrov, za otroke 3 evre.



Razstave se običajno udeležijo razstavljavci in vzreditelji iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Madžarske, Nemčije in drugih okoliških držav ter slovenski obiskovalci. Letos pričakujejo prihod razstavljavcev tudi iz Švice, Poljske, Švedske in celo Rusije.

Glasujete lahko za najlepšo mačko

Razstavo FDL prireja 18. in 19. marca 2017, tokrat na drugi in večji lokaciji kot zadnjih nekaj let, in sicer na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Obiskovalcem bo namenjen bogat program, zato organizator verjame, da bo še posebej popestril obisk razstave. Na razstavi bo mogoče videti več kot 250 mačk različnih pasem v pisanih barvnih odtenkih, od enobarvnih do večbarvnih, progastih, pikastih ali brez vzorca, od dolgodlakih do tistih brez dlake, od velikih do malo manjših. Nekatere predstavnice pasem so v slovenskem prostoru zelo redke ali pa jih celo ni, kar je le še en razlog za obisk tovrstne razstave. Prav tako si boste lahko ogledali predstavitev pasem mačk, imeli boste možnost glasovanja za najlepšo mačko, prav tako bo izpeljan tudi izbor "Best in Show" (najlepša mačka v posamezni kategoriji) in "Best of Best" (najlepša mačka celotne razstave), ki je del tekmovalnega dela razstave, z ločenim izborom za pasmo sveta birmanka, ki bo v soboto, in pasmo maine coon, ki bo na sporedu v nedeljo. Z risalnim kotičkom bo poskrbljeno tudi za najmlajše obiskovalce.

Vsak obiskovalec prejme darilce za mačke

Oba dneva bodo za obiskovalce organizirali podrobnejšo predstavitev nekaterih pasem iz vseh štirih tekmovalnih skupin mačk. Predstavitev se bo začela ob 12. uri. Na razstavi bodo znova brezplačno dostopne pisne in ustne informacije o pravilni oskrbi mačk in življenju z njimi. Tudi letos bo svoje delo predstavilo Društvo za zaščito in varstvo živali. Obiskovalci bodo imeli na številnih stojnicah možnost nakupa raznih pripomočkov za svoje kosmatince. Zahvaljujoč partnerju razstave, je organizator poskrbel tudi za mačke, ki bodo doma pridno čakale, da se njihovi skrbniki vrnejo z razstave. Vsak obiskovalec na vhodu bo namreč prejel prikupno darilce za mačke.

Program za soboto

10.00 – Začetek razstave in ocenjevanje mačk

12.00–14.00 – Predstavitev posameznih pasem mačk

15.00 – Razglasitev najlepše mačke po izboru obiskovalcev

16.00–18.00 – Tekmovanje Best in Show (z ločenim tekmovanjem za pasmo sveta birmanka)

18.00 – Konec razstave

Program za nedeljo

10.00 – Začetek razstave in ocenjevanje mačk

12.00–14.00 – Predstavitev posameznih pasem mačk

15.00 – Razglasitev najlepše mačke po izboru obiskovalcev

16.00–18.00 – Tekmovanje Best in Show (z ločenim tekmovanjem za pasmo maine coon)

18.00 – Konec razstave

M. L.