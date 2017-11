Več tisoč volvov za Uberjeve avtonomne taksije

Dogovor o dobavi vozil

21. november 2017 ob 07:20

San Francisco - MMC RTV SLO

Volvo bo med letoma 2019 in 2022 Uberju dobavil več tisoč vozil, ki bodo omogočala avtonomno vožnjo.

Dogovor naj bi vključeval 24 tisoč avtomobilov, zasnovanih na prilagodljivi platformi SPA (Scalable Product Architecture). Gre za najbolj napredno platformo švedske znamke, na kateri slonijo modeli nove serije 90 ter športni terenec XC60. S tem dogovorom sta švedski avtomobilski proizvajalec v kitajski lasti ter ameriški ponudnik prevozov okrepila sodelovanje, ki traja že od avgusta leta 2016, obenem pa le-ta spodbuja sodelovanje med avtomobilskimi proizvajalci ter tehnološkimi podjetji iz Silicijeve doline.

Razvojni oddelek podjetja Volvo Cars tesno sodeluje z Uberjevimi inženirji za razvoj premijskih športnih terencev X90, ki jih bodo dobavili kalifornijskemu podjetju. Avtomobili v osnovi premorejo vso potrebno varnostno opremo ter opremo za avtonomno vožnjo, ki ji bo Uber dodal želene specifikacije za uporabo za vožnjo brez voznika. Poleg avtomobilov za Uber bo Volvo uporabil enako osnovo za razvoj svojega samovozečega modela, ki bo ugledal luč sveta leta 2021.

Prej, kot si mislimo

Na vprašanje Autonewsa o tem, kdaj bodo vpeljali samovozeče avtomobile v Združenih državah Amerike, je Jeff Miller, šef Uberjevega oddelka za sodelovanje z avtomobilskimi proizvajalci, dejal, da se bo to zgodilo prej, kot si večina ljudi misli, ter dodal, da je cilj podjetja uporabljati avtomobile brez voznika v določenih mestih ter v določenih okoljih. To pomeni, da imajo v mislih avtonomno vožnjo četrte stopnje.

Miller je še povedal, da Uber ni in ne bo posegal v pogonski sklop modela XC90, potrebne pa so bile prilagoditve krmilnega in zavornega sistema. Poleg strešnih je bila na primer potrebna vgradnja številnih tipal okoli vozila.

Martin Macarol