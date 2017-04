Večerja malce drugače - s čokolado v vsaki jedi

Ksenija Mahorčič in Tanja Pintarič na gosteh v Vili Podvin

24. april 2017 ob 08:35

Radovljica - MMC RTV SLO

Glede na to, da so na vse bolj priljubljenem festivalu čokolade v Radovljici letos med novimi okusi predstavili čokolado z zaseko, ocvirki, olivnim oljem in mohantom, se je spodobilo, da festival pospremi večerja z vrhunskimi kuharskimi mojstri, ki so dokazali, da se da čokolado res vkomponirati v prav vse dele obeda.

Na prvi dan festivala je tako Uroš Štefelin iz Vile Podvin gostil kolegici iz eminentnega združenja mladih gostincev JRE, Tanjo Pintarič (Gostilna Rajh) in Ksenijo Krajšek Mahorčič (Gostilna Mahorčič). Chefinja prekmurske institucije in chefinja kraškega hrama visoke kulinarike veljata ob Ani Roš (Hiša Franko) za najboljši kuharski mojstrici pri nas, zato so bila pričakovanja pred večerjo, ki je povezala tri slovenske regije, visoka.

Kuharski mojstri so imeli proste roke, kaj bodo pripravili, vodilo večera je bilo le, da pripravijo tradicionalne, regionalno obarvane jedi, v katere vkomponirajo čokolado. Ker gostitelj Štefelin velja za enega največjih promotorjev pristne slovenske kulinarike, sta z vodjo Vile Podvin Marcelo Klofutar posebno pozornost namenila tudi proizvajalcu čokolade, s katero je tisti večer ustvarjala trojica.



Dobro obiskan festival čokolade in Gorenjka velikanka

Konec tedna se je več kot 50.000 ljubiteljev čokolade iz vse Slovenije in tujine, zgrnilo v Radovljico, kjer se je predstavljalo 40 izdelovalcev in razstavljavcev. Letošnji novi okusi so bili čokolada z zaseko, ocvirki, olivnim oljem in mohantom. Pripravili so fontano iz bele čokolade, na voljo je bila tudi vrsta veganskih in brezglutenskih izdelkov. Po lanski izdelavi največje čokolade za Guinnessovo knjigo rekordov so organizatorji letos pripravili čokoladno ruleto s čokoladnimi žetoni. Čokoladne skulpture je izdeloval Miro Rismondo, znan po svojih skulpturah iz ledu, čokoladne slike pa akademska slikarka Meta Šolar. Program so popestrile kulinarične delavnice s kuharskimi mojstri, tovarna čokolade in modna revija čokoladnih kreacij.

Dogajanje je doseglo vrhunec v nedeljo opoldne, ko so med obiskovalce razdelili Gorenjkino 95 kilogramov težko čokolado, ki so jo izdelali ob 95-letnici podjetja. Gorenjka velikanka je vsebovala 32 kilogramov lešnikov in 63 kilogramov mlečne čokolade s 30-odstotnim deležem kakava. Mojstri so jo vlili v poseben model, celoten postopek izdelave pa je trajal 24 ur. Začetki Gorenjke segajo v leto 1922, ko je bilo v Lescah ustanovljeno družinsko podjetje za proizvodnjo čokolade. Danes je Gorenjka prepoznavna blagovna znamka z največjim tržnim deležem na slovenskem trgu pri roladah in pri temnih ter riževih čokoladah. Na letni ravni v Gorenjki izdelajo 1600 ton čokolade in 600 ton rolad.



Sledljiv kakav naravnost s plantaž

Čeprav je ravno v teh dneh 95. rojstni dan slavila Gorenjka iz bližnjih Lesc, pa sta prednost dobila zakonca Sebastjan in Martina Kalinšek (20chocolate), ki v okolici Ljubljane v svojem družinskem ateljeju proizvajata visoko kakovostno čokolado iz sledljivih kakavovih zrn, ki jih dobivata neposredno s plantaž v Latinski Ameriki, visokim deležem čokolade, minimalno količino kokosovega sladkorja in štajerskimi lešniki.

Kalinškova, za katera čokolada predstavlja potovanje "od zrna do tablice", sta se za čokoladni atelje odločila, ker sta želela združiti željo po potovanju s poklicno potjo. Sledila so izobraževanja od Evrope do Nikaragve, lani sta se prvič predstavljala na festivalu čokolade v Radovljici, letos pa sta že dobila mesto med chefi. Čeprav sicer izdelujeta samo temno čokolado in temno čokolado z lešniki, sta za to priložnost prvič izdelala tudi mlečno in belo čokolado.

Od praline s panceto do praline s hrenom

Prva se je s "pozdravom iz obrobja Brkinov in Krasa" predstavila Mahorčičeva, ki je ostala zvesta svojemu slovesu najboljše slaščičarke med slovenskimi kuharji, in večer začela udarno: s slano pralino iz temne čokolade in kraške pancete. Mahorčičeva se je v kuhinji znašla podobno kot kolegica Roševa - ko se je priženila na tradicionalno podeželsko kmetijo v Rodik. Od potic in piškotov je kmalu naredila preskok na bolj sofisticirane jedi in danes s pomočjo soproga Martina v gostilni Mahorčič nadgrajuje in avtorsko interpretira kraško in brkinsko kuhinjo.

Mahorčičevi je sledil Štefelin, ki je priznal, da je bila čokolada zanj kar precejšen izziv, še posebej, ko jo kombiniraš z mesom, juhami in testeninami, saj imajo lahko jedi hitro vse isti - sladkobni okus. "Čokolado je treba v krožnikih uporabljati kot začimbo - samo v sladicah je lahko glavna surovina," je poudaril Štefelin.

Gorenjski mojster, ki je lokalne tradicionalne jedi propagiral in razvijal že kot chef kuhinje v blejskem Hotelu Triglav, zadnja štiri leta pa je svoj slog v Podvinu samo še dodelal, v svojih menijih redno uporablja Zupanovo postrv. Tej ribi je ostal zvest tudi v hladni predjedi - hladno dimljeni postrvi je dodal postrvje ikre, pastinakovo kremo, šalotkino marmelado in konkretno pralino bele čokolade s hrenom, vse skupaj pa zalil z mavrahovo juho.

Četrta generacija v Rajhu

Z Gorenjske smo se preselili na drug konec države Bakovce, kjer je Tanja Pintarič s soprogom Damirjem Gostilno Rajh - in Prekmurje - postavila na mednarodni zemljevid. Začetki gostilne Rajh segajo v leto 1889, Pintariča, ki sta vodenje prevzela leta 2005, pa sta že četrta generacija, ki vihti kuhalnico v tej izvrstni gostilni. In nevarnosti, da bi tradicija izumrla, ni - del zgodbe Rajh sta že tudi otroka, pri čemer se je sin Leon šolal celo v eni najboljših restavracij na svetu, dunajskem Steiererecku. V Rajhu so se pod Tanjino taktirko povzdignili nad zagatno prekmursko kuhinjo bogračev in dödölov, a ostajajo z dušo in srcem prekmurski.

Pintaričeva je priznala, da je bila večerja s čokolado zanjo kar velik izziv, na katerega je odgovorila z jabolčno juho z gomoljno zeleno, malce sramežljivo dodano peno bele čokolade in, seveda, dodatkom bučnega olja.

Sinu Leonu pa je Tanja prepustil pripravo "jajca v gnezdu", sestavljenega iz poširanega jajca, čipsa violičastega krompirja, dimljenega mürskega krompirja, kataifi rezancev in peteršiljevega olja, čez vse skupaj pa so pred gosti naribali gosja jetra s temno čokolado. Tudi tu se je čokolada kar malce skrila.

Podoben pomislek smo imeli pri res obrtniško popolno izdelanih testeninskih bonbonih Mahorčičeve, v katerih je kakav igral vlogo barvila za tribarvne testenine, polnilo je bila mešanica kraške (albuminske) skute in čemaža, vse skupaj pa zalito z bistro juho iz brkinskih jurčkov.

Sladka pika na i

Glavna jed je pripadla Štefelinu, ki sta ga zakonca Kalinšek oskrbela s kar 12 različnimi sortami kakavovih zrn, preden je izbral pravo za skorjico, v katero je ovil jagenječji hrbet, tega pa položil na polento trdinko, oplemeniteno s kakavovimi zrni. Krožnik so dopolnjevali še divji hmelj in beluši, karamelizirano korenje in jagnječji priželjc z zelenjavo v testu.

Čast priprave sladice, v kateri lahko čokolada zares zasije, je pripadla mojstrici Mahorčičevi, ki je svoje znanje na tem področju izpopolnjevala v Italiji in v Lonodnu, veliko pa je raziskovala tudi sama. V času, ko se zdi, da so restavracije po vsem svetu malce spustile standarde na področju sladic in zgolj premikajo po krožnikih kombinacije ganachev, sorbetov, pen in moussov z dodatkom granol, Mahorčičeva ustvarja čisto prave umetnije.

"Če lahko pri slanih jedeh improviziraš, moraš biti pri sladkih zelo tehničen," pokima Mahorčičeva, ki pri sladicah še najbolj zavije s Krasa v svet. Če so bilil njeni testeninski bonbončki predvsem izraz domačega okolja z dodatkom čokolade, pa je pri mandljevem tartu čokolado vrnila nazaj h koreninam, nazaj k svojem teritoriju. Zato je peni mlečne čokolade in kave z nežno karamelno noto dodala tekočo sredico iz manga, ingverja in pasijonke.

Večer so sklenile čokoladice 20chocolate in sedem let star rum Don Papa s Filipinov.

