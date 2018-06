Večne težave Eda Sheerana - tožbe za avtorske pravice

Britanskemu glasbeniku spet očitajo plagiatorstvo

29. junij 2018 ob 10:33

London - MMC RTV SLO

Ed Sheeran, britanski pevec romantičnih balad, se je spet znašel v boju za avtorske in založniške pravice - podjetje Structured Asset Sales ga toži, saj naj bi bila skladba Thinking out loud kopija klasične uspešnice Let's Get it on.

Lastnik podjetja, ki je vložilo tožbo, je David Pullman – ustanovitelj t. i. delnic Bowie bonds, ki jim pripada tretjina avtorskih in založniških pravic za skladbo Let's Get it on.

Klasično uspešnico sta leta 1973 ustvarila Martin Gaye in Edward Townsend, Sheeran pa naj bi v pesmi Thinking out loud, ki se je povzpela na vrhove svetovnih glasbenih lestvic, uporabil podobno melodijo in ritem. Podjetje ga toži za 86 milijonov evrov.

Na sodišču skoraj vsako leto

Sheeran se v boju za avtorske in založniške pravice tokrat ni znašel prvič – leta 2016 ga je z enakimi obtožbami napadel sorodnik pokojnega Townsenda, a je glasbeniku tožbo uspelo ovreči.

Tudi lani je zmagovalec sedme sezone britanskega šova za iskanje glasbenih talentov Matt Cardle Sheerana obtožil, da je njegova uspešnica Photograph plagiat. Ed Sheeran je pozneje plačal 20 milijonov dolarjev (18,86 milijona evrov) za poravnavo tožbe, v kateri je bilo zapisano, da je skladba Photograph kopija Cardleve pesmi Amazing. "Pesem Amazing je kopiral skoraj čisto v celoti, nato pa brez sramu prevzel vse zasluge," so takrat zapisali ustvarjalci skladbe.

Skladbama lahko prisluhnete na spodnjih povezavah.

K. Ši.