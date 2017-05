Velik uspeh pesmi o "lažnivki" Theresi May pred volivami

BBC pesmi ne želi predvajati

31. maj 2017 ob 09:33

London - MMC RTV SLO/Reuters

Pesem, ki britansko premierko Thereso May označuje za lažnivko, se je na Otoku pred prihajajočimi volitvami zavihtela na sam vrh glasbenih lestvic, in to kljub bojkotu radijskih postaj.

Pod skladbo, ki nosi naslov Liar liar GE2017, se je podpisala londonska skupina Captain SKA, uvrstila pa se je na prvo mesto Amazonovega seznama največkrat prenesenih pesmi v Veliki Britaniji in na drugo mesto Applove iTunes domače lestvice, čeprav ji radijske postaje niso namenile prostora v programu.

Skoraj milijon ogledov je v manj kot tednu dni videospot za pesem zbral tudi na Youtubu, o pesmi so se razpisale tudi svetovne tiskovne agencije.

Ljudje siti vladavine bogatih

Pesem se norčuje iz prevolilnega gesla premierke, ki je prepričana, da država potrebuje "močno in stabilno vodstvo", in skozi verze očita, da vsi vemo, da politiki pripovedujejo male in velike laži, nato pa nas prinesejo okoli. Mayeva sicer na volitvah, ki bodo 8. junija, pričakuje zanesljivo vodstvo, vendar pa se je zadnji teden prednost njene stranke v vodstvu precej zmanjšala.

"Uspeh te pesmi kaže, da so ljudje siti vlade bogatih za bogate," je prepričan pevec skupine Jake Painter, čigar cilj je, da bi pesem postala številka 1 na uradni britanski lestvici Top 40.

"Čarovnica je mrtva"

Aprila 2013 se je po smrti nekdanje britanske premierke Margart Thatcher na drugo mesto te lestvice zavihtela pesem iz muzikala Čarovnik iz Oza Ding-dong the Witch is Dead.

Politične pesmi so pereča tema za britanske medije, ki so zavezani k pravilom nepristranskosti. Državni radio BBC pesmi Liar Liar zato ni hotel zavrteti, je pa skupaj s prispevkom predvajal petsekundni izsek v svoji informativni oddaji.

T. H.