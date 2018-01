Velika Britanija bo s Harryjem in Meghan zaslužila pol milijarde funtov

Obred bo 19. maja

3. januar 2018 ob 13:42

London - MMC RTV SLO, Reuters

Poroka princa Harryja in Meghan Markle naj bi po ocenah britanskemu gospodarstvu prinesla kar 500 milijonov funtov (564 milijonov evrov), saj bodo domačini na veliko proslavljali, tuji turisti pa drli v državo.

Princ Harry, vnuk kraljice Elizabete II. in peti v vrsti za britanski prestol, se bo z ameriško igralko Meghan Markle poročil 19. maja letos v znamenitem gradu Windsor v Angliji, ki je že skoraj 1.000 let eno od bivališč britanskih kraljev in kraljic.

Britanci so veseli zaradi njune sreče, gospodarstveniki in strokovnjaki pa si predvsem manejo roke, saj bo njuna poroka tudi velik posel za celotno državo. Ko sta se aprila leta 2011 poročila Harryjev starejši brat, princ William, in Kate Middleton, je po podatkih nacionalnega statističnega urada tisti mesec na Otok prišlo kar 350.000 več tujih turistov v primerjavi z aprilom predtem. Tudi ob poroki princa Harryja pričakujejo podoben naval na London in okoliška mesta.

Hoteli, spominki, zabave, ...

Statistiki ocenjujejo, da bo poroka 33-letnega Harryja in tri leta starejše Meghan državi prinesla kar 500 milijonov funtov (564 milijonov evrov). "Okoli 200 milijonov funtov bomo zaslužili s turističnimi prihodi, prevozi, prenočitvami tujcev. Okoli 150 milijonov funtov bodo ljudje zapravili na zabavah in praznovanjih v čast mladoporočencev, še okoli 50 milijonov pa bo zaslužka s prodajo kratkih majic, skodelic in drugih spominskih predmetov kraljeve družine. Poleg tega bo celotna Velika Britanija ves maj zaradi poroke v središču zanimanja medijev in javnosti, kar pomeni brezplačno reklamo za državo. Takšen brezplačni oglaševalski prostor bi lahko ocenili na vrednost 100 milijonov funtov," je dejal David Haigh, vodja podjetja Brand Finance.

V Windsorju se že pripravljajo na obleganje turistov pred morda najbolj pričakovano poroko leta. "Čudovito bo videti tukaj toliko ljudi, komaj čakamo," je dejal Andrew Lee, vodja hotela Harte and Garter, ki leži prav nasproti gradu Windsor.

Britanska turistična organizacija VisitBritain ocenjuje, da bo Veliko Britanijo v letu 2018 obiskalo 41,7 milijona tujih turistov, od katerih si obetajo 26,9 milijarde funtov (30,3 milijarde evrov) dohodka.

A. P. J.