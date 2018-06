Velika Britanija: Robbie Williams se prodaja diktatorju Putinu

Nad njegovim nastopom na SP-ju niso navdušeni

13. junij 2018 ob 21:45

Moskva - MMC RTV SLO

Robbieju Williamsu so se z nastopom na svetovnem prvenstvu v nogometu morda res izpolnile sanje, a Britanci so nad njegovim sodelovanjem z Rusi vse prej kot navdušeni.

44-letni glasbenik je dejal, da so bile to že od nekdaj njegove otroške sanje. "Veliko stvari sem počel v življenju, a odpreti svetovno nogometno prvenstvo pred 80.000 ljudmi na stadionu in milijoni pred TV-zasloni je nekaj, o čemer sem sanjal kot otrok. Srečen sem in nestrpno čakam ta nastop. To bo neponovljiv šov," je dejal Williams, ki bo imel na nastopu tik pred prvim žvižgom ob sebi še rusko sopranistko Aido Garifullino.

Njegovo odločitev so precej slabo sprejeli britanski nasprotniki Rusije, vodilni med njimi je Bill Browder, ki je z vlaganjem v Rusijo zaslužil milijone, potem pa je bil lani na moskovskem sodišču obtožen prevare. "Robbie Williams, obstaja ogromno načinov za zaslužek, prodaja duše diktatorju ne bi smel biti eden izmed njih. Lahko te je sram," je zapisal na družbenem omrežju Twitter.

Zelo hitro so se mu pridružili še nekateri britanski poslanci. "Presenetljivo in žalostno je, da se je tako dober britanski glasbenik, ki je hkrati tudi velik zagovornik človekovih pravic in pravic skupnosti LGBT+, strinjal za prejem plačila od Rusije in Fife," je po poročanju časopisa Guardian zapisal poslanec laburistične stranke Stephen Dounghty.

Številni so na družbenih omrežjih zapisali, da si želijo podpirati angleško reprezentanco, hkrati pa trdijo, da se nobena britanska znana osebnost ne bi smela na tovrsten način povezovati z Rusi. "Še vedno upam, da si bo Robbie premislil in se umaknil," je še dodal Browder.

V preteklosti težave z Rusi

Williams je imel sicer še pred nekaj leti precej težav z ruskimi oblastmi, saj je objavil pesem z naslovom Party Like a Russian (Zabavaj se kot Rus), v kateri se norčuje iz Rusov in njihovih voditeljev. Po objavi se je za svoja dejanja opravičil, dokončno pa lani, ko je v televizijski oddaji dejal, da bi rad Rusijo zastopal ne Evroviziji.

