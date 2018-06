Velika poroka Igre prestolov: zvezdnika bo poročil menih

Znane podrobnosti poroke zvezdnikov Igre prestolov

5. junij 2018 ob 08:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnika serije Igra prestolov Kit Harington in Rose Leslie se bosta do oltarja sprehodila 23. junija. Poročil pa ju bo kar benediktinski menih Chad Boulton.

"Poročil ju bo menih v gradu. Večja podobnost s serijo Igra prestolov že ne bi mogla obstajati," je dejal vir za britanski tabloid The Sun in dodal: "Ko samo pomislite, kako sta se spoznala, je popolno."

Harington, ki v seriji upodablja lik Johna Snowa, in Leslie, ki je upodabljala nekdanjo ljubezen Snowa Ygritte, se veselita velikega dne, je še povedal vir za The Sun. Poročila se bosta v gradu družine Leslie v Aberdeenshiru.

Toda grad in menih ne bosta edina elementa, ki bosta spominjala na serijo. Po poročanju tabloida Daily Mail bo par poslal svoja vabila na poroko v posebnih ovojnicah, na katerih bodo znamke z motivi Igre prestolov. Natančneje – omejena izdaja znamk z motivom Jona Snowa.

A poroka ne bo čisto spominjala na serijo, saj Lesliejeva ni bila navdušena nad idejo. "Ne, ne obstaja niti ena možnost, da bi jo prepričal o tem," je dejal Harington v oddaji The Jonathan Ross Show. Med intervjujem je tudi povedal, kako je prepričal producenta, da bo igralski ansambel prost na ta veliki dan. "Poklical sem ga in mu rekel, da se bom poročil in da je to v bistvu njegova krivda," mu je dejal v telefonskem klicu in prosil, da ustavijo snemanje na dan poroke, saj bo potreboval stanovske kolege ob sebi.

Igralca, ki sta se spoznala na snemanju priljubljene HBO-jeve nadaljevanke, sta se gledalcem prikupila z ljubezensko zvezo, ki jo je George R. R. Martin opisoval že v knjigah. Tam sta se vživela v lika Jona Snowa in Ygritte.

V zasebnem življenju sta se začela sestajati leta 2012, nato se za krajši čas razšla, lani pa sta 30-letnika, ki se nerada izpostavljata javnosti, vendarle uradno potrdila, da sta par. Tudi zaroko sta naznanila na zelo staromoden način – ne na družbenih omrežjih, kot storijo številni njuni zvezdniški kolegi, ampak z objavo v časopisu.

K. K.