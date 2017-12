Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Justin Bieber je znan po tem, da na svojih koncertih rad nosi oblačila s simboli in logotipi drugih izvajalcev ali motivi iz popkulture. Foto: Reuters Bieberjev tabor je na koncu poleg opravičila Mansonu dal tudi prihodek od prodanih majic z njegovo podobo. Foto: Reuters Dee Snider se je spravil nad popzvezdnike, ki nosijo majice z metalskimi simboli. Foto: Reuters Dodaj v

Velikani metala proti popzvezdnikom: Nehajte nositi majice z našimi simboli

Metalski simboli so vedno bolj prisotni v popkulturi

4. december 2017 ob 12:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Nov trend, ko ljudje, ki niso privrženci metalske glasbe, nosijo majice vintage z motivi metalskih skupin, je precej bolan. Metalska glasba ni ironična," je že oktobra bentil frontman skupine Twisted Sister Dee Snider.

"Ni samo težava v tem, da nosijo naše metalske majice, ampak njihov jagodni izbor našega sloga #lobanje #hudičevirogovi. To so naši simboli; naša podoba," je bil še slikovit Snider na Twitterju. Pevca je razjezilo predvsem to, da so popzvezdniki, med katerimi so se znašli tudi Justin Bieber, Rihanna in Kanye West, začeli uporabljati simbole in logotipe, ki so bili do tedaj značilni zgolj za metalsko subkulturo, na svojih izdelkih. Prav tako pa so se začeli oblačiti v oblačila, za katera so navdih našli pri izvajalcih, kot sta Slayer in Marilyn Manson.

Manson se je oglasil po tem, ko je Bieber na svoji turneji Purpose nosil majice z njegovo podobo (hkrati pa je tudi prodajal uradne majice s svojima podobo in imenom na hrbtni strani) in po tem dejal, da je šokrocker znova postal "relevanten" po njegovi zaslugi. Manson pa mu je vrnil tako, da je ustvaril svojo majico, na katero je zapisal "večji kot satan ... Bieber". Bieber se je na koncu Mansonu opravičil.

Toda Snider ni bil edini, ki je povzdignil glas. Kitarist skupine Testament Alex Skolnick meni, da popzvezdniki s tem "marginalizirajo" žanr. Kitarist skupine Slayer Gary Holt je po poročanju revije Billboard celo obtožil Beyoncé, da si je prilastila njihov logotip za izdelke iz kolekcije Slayoncé, ki jih je prodajala na svoji turneji Formation, ne da bi vprašala člane skupine za dovoljenje.

Metalska simbolika - nova modna muha

A vseeno niso vsi metalski izvajalci negativno nastrojeni proti vedno bolj razširjenemu trendu. Rob Halford iz Judas Priesta ne vidi nobene težave v tem in celo dodaja, da ga ne bi motilo, če bi nekdo prilepil Miki Miško na majico njegove skupine. "To samo pokaže, kakšno moč in vpliv ima metal kot gonilna moč v glasbeni industriji," je dejal Halford. "Prikaz popularnosti je, ko nekdo iz družine Kardashian nosi metalsko majico ... Kar naenkrat je metal na prvi strani vsakega časopisa in na družbenih omrežjih."

Kitarist skupine Black Sabbath Tony Iommi pa celo pozdravlja vedno bolj priljubljeno uporabo riffov, ki jih je sam napisal pred desetletji: "Počaščen sem, če jih uporabijo. Večkrat kot jih, bolj je veselo."

