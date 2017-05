Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Kralj Harald je bil sicer star 80 let že 21. februarja, njegova žena pa bo dopolnila 80 let 5. julija. Foto: EPA V sredo se bodo povabljenci sprva zbrali na kosilu na kraljevi jahti. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veliko slavje na norveškem kraljevem dvoru

Kraljevi par praznuje 80. rojstni dan

9. maj 2017 ob 18:37

Oslo - MMC RTV SLO/STA

Norvežani praznujejo 80. rojstni dan kraljevega para - kralja Haralda in kraljice Sonje. Slavja v Oslu se bodo udeležili številni člani kraljevih družin iz tujine, nekateri predsedniki, pa tudi drugi prebivalci Norveške.

V kraljevi palači v Oslu pričakujejo predstavnike kraljevih družin iz Danske, Švedske ter iz Španije, Velike Britanije, Luksemburga in Belgije. Norveškemu kraljevemu paru se bodo pridružili na balkonu palače, kjer bodo pomahali zbranemu ljudstvu. Norvežani bodo namreč ob okroglem rojstnem dnevu kralja in kraljice pripravili podoknico, s katero želijo razveseliti vse zbrane. Sledila bo slavnostna večerja v palači za vse povabljene, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V sredo se bodo povabljenci sprva zbrali na kosilu na kraljevi jahti. Zvečer pa bo občina Oslo v mestni operi gostila slavnostno pojedino. Kralj Harald je bil sicer star 80 let že 21. februarja, njegova žena pa bo dopolnila 80 let 5. julija. Poročila sta se leta 1968, devet let po prvem srečanju.

K. K.