Velikonočna prata s smetanovim hrenom

Praznično kosilo

1. april 2018 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine: kilogram kruha, 700-800 g prekajenega svinjskega vratu ali šunke, 10 manjših jajc, 4 zvrhane žlice kisle smetane, 1 zravnana čajna žlička soli, šopek svežega peteršilja, 4-6 strokov česna, bel poper.

Sestavine za smetanov hren: korenina svežega hrena, 2 zvrhani žlici kisle smetane, 100 ml sladke smetane, ščepec soli, 1-2 čajni žlički limoninega soka.

Prekajen svinjski vrat zalijemo s hladno vodo in ga kuhamo 1–2 uri. Kuhanega ohladimo in narežemo na drobne kocke. Kruh prav tako narežemo na drobne kocke.

Jajca z vilicami fino stepemo in jih vmešamo s kislo smetano, drobno narezanim peteršiljem, soljo, poprom in drobno narezanim česnom. Narezan kruh in meso premešamo ter vse skupaj zalijemo z jajčno mešanico in ponovno temeljito premešamo. Po potrebi, da dobimo dovolj mokro zmes, dodamo še eno jajce in žlico ali dve kisle smetane.

Zmes pokrijemo s folijo za živila in pustimo počivati vsaj uro, najbolje pa kar čez noč. Počivano zmes razdelimo na dva dela in vsak del naložimo v folijo za peko. V foliji oblikujemo svaljek in folijo prešpikamo. Prati pečemo 30–40 minut oziroma do zlato rjave zapečene barve, v segreti pečici na 180 stopinj. Pečeno prato ohladimo in postrežemo s smetanovim hrenom.

Oddaja Dobro jutro (recept Ane Žontar Kristanc)