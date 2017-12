Verjamete v obstoj nezemeljskih civilizacij?

Velika raziskava nizozemskih raziskovalcev

9. december 2017 ob 10:07

Amsterdam - MMC RTV SLO, Reuters

Kot razkriva najnovejša raziskava, skoraj polovica ljudi verjame v obstoj nezemeljskih civilizacij, veliko pa si jih želi, da bi človeštvo z inteligentnimi Nezemljani vzpostavilo stik.

Pred izidom osmega filma Vojne zvezd, ki v kinematografe prihaja naslednji teden, so nizozemski raziskovalci objavili izsledke raziskave, v kateri so preverjali, koliko ljudi verjame v obstoj Nezemljanov. Gre za največjo tovrstno raziskavo – v njej je bilo zajetih več kot 26 tisoč ljudi iz 24 različnih držav.

Rezultati, pridobljeni na podlagi intervjujev, ki so jih raziskovalci opravili v 15 različnih jezikih, so pokazali, da v obstoj "kakršnega koli življenja na drugih planetih" verjame 61 odstotkov vprašanih. Delež tistih, ki verjamejo, da obstajajo tudi inteligentna nezemeljska bitja, ki so sposobna civilizacijskega razvoja, znaša 47 odstotkov.

Med tistimi, ki verjamejo v "obstoj inteligentnih nezemeljskih civilizacij," jih je 60 odstotkov izrazilo mnenje, da bi, če bi se pojavila možnost, s temi bitji človeštvo moralo vzpostaviti stik. Četrtina sodelujočih v raziskavi je izrazila prepričanje, da je prva oblika življenja na Zemljo prišla z drugih planetov. Po poročanju Reutersa so do podobnih sklepov prišli tudi raziskovalci pri drugih raziskavah, ki so jih opravili v Nemčiji, Veliki Britaniji in ZDA.

Ljubitelji znanosti in svobode

"Visok delež tistih, ki verjamejo v obstoj inteligentnih zunajzemeljskih civilizacij, delno pojasni neverjetno popularnost, ki jo imajo filmi, kot je Vojna zvezd," je dejal vodja raziskave Martijn Lampert. "Ljudje, ki verjamejo v obstoj inteligentnih vesoljcev, niso obrobna manjšina," je dodal.

V intervjujih so raziskovalci preverjali tudi profile ljudi, ki so bolj naklonjeni ideji o obstoju vesoljskih civilizacij. Po njihovih navedbah se ti ljudje navadno zanimajo za politiko in znanost, imajo vero v tehnološki napredek, so odprti za nove ideje in nagnjeni k holističnemu razmišljanju. Med najpogostejše vrednote te skupine ljudi spada svoboda, večina pa jih zavrača avtoritarno miselnost.

Najbolj skeptični so Nizozemci

Podrobnejša analiza podatkov razkriva, da je država z največjim deležem ljudi, ki verjamejo v obstoj vesoljskih civilizacij, Rusija. Tam naj bi to mnenje delilo 68 odstotkov vprašanih. Rusiji tesno sledita Mehika in Kitajska, na repu lestvice pa so se znašli Nizozemci, saj v obstoj Nezemljanov verjame zgolj 28 odstotkov vprašanih. Poleg Nizozemcev o obstoju zunajzemeljskih bitij najbolj dvomijo Indonezijci in Turki.

Intervjuji v sklopu raziskave so bili izvedeni med decembrom 2015 in februarjem 2016, sodelovali pa so prebivalci Avstralije, Avstrije, Belgije, Brazilije, Kanade, Francije, Nemčije, Indije, Indonezije, Italije, Mehike, Romunije, Rusije, Španije, Južne Afrike, Južne Koreje, Turčije, Velike Britanije, ZDA, Kitajske, Poljske, Japonske, Nizozemske in Švedske. Po besedah raziskovalcev prebivalci naštetih držav skupno predstavljajo 62 odstotkov svetovnega prebivalstva in 80 odstotkov svetovne ekonomije, zato gre za najbolj verodostojno tovrstno raziskavo doslej.

M. Z.