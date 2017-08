Veselje na švedskem dvoru: tretji otrok za princeso Madeleine

Sodobna dinastija

29. avgust 2017 ob 15:45

Stockholm - MMC RTV SLO

Švedska princesa Madeleine in njen mož, ameriško-britanski finančnik Christopher O’Neill, pričakujeta tretjega otroka, novico sta sporočila kar prek Facebooka.

"S Chrisom z veseljem oznanjava, da sem noseča. Veseliva se, da nas bo namesto štiri kmalu pet!" je zapisala 35-letna princesa, ki je s potezo objave novice kar na družbenem omrežju namesto uradne izjave iz kraljeve palače navdušila mnoge, ki se jim zdijo monarhije ali vsaj okostenele tradicije, povezane z življenjem na dvorih, ostanek iz preteklosti.

Kralj in kraljica, zadovoljna dedek in babica

Par, ki se je poročil leta 2013, ima triletno hčer princeso Leonoro in dobro leto mlajšega sina, princa Nicolasa. Tudi Madeleinin brat, princ Carl Philip, z ženo Sofio kmalu pričakuje drugega otroka, ki se bo pridružil starejšemu bratu, princu Alexandru. Dva otroka ima s soprogom, princem Danielom, tudi njuna starejša sestra, prihodnja švedska kraljica Victoria: petletno hčer princeso Estelle in enoletnega sina, princa Oskarja.

Med poletjem je celotna kraljeva družina s kraljico Silvio in kraljem Karlom Gustavom na čelu dopustovala v palači Solliden na otoku Öland, kjer je nastal tudi nov družinski portret. Na svojem Facebooku ga je objavila prav princesa Madeleine, ki je fotografiji pripisala: "Poletje je čas za družino! Veselo poletje od vseh nas!"

Pred Chrisom razdrta zaroka

Čeprav najmlajša hči kraljevega para z družino prebiva v Londonu, pa se je odločila, da bo princesa Leonore malo šolo obiskovala na Švedskem, saj si njena mati želi, da bi otroci imeli močne vezi s Švedsko in bi se tam počutili doma tako kot ona.

Zasebno življenje princese Madeleine je bilo pred srečno ljubeznijo z osem let starejšim O'Neillom dokaj burno: leta 2009 se je zaročila z odvetnikom Jonasom Bergströmom, a sta nato poroko, načrtovano za drugo polovico leta 2010, odpovedala in poroko razdrla. Kmalu zatem se je Madelenie preselila v New York in se ukvarjala z dobrodelnostjo, tam pa spoznala Christopherja.

A. K.