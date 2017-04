Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Marta Polak je dopolnila 107 let. Foto: MMC RTV SLO

Veselo praznovanje 107-letne Marte, ki skrbi sama zase in obožuje čokolado

V dom je prišla pred sedmimi leti

24. april 2017 ob 19:56

Preddvor - MMC RTV SLO

V domu starejših v Preddvoru je bil prav poseben dan - njihova stanovalka Marta Polak je namreč praznovala 107. rojstni dan. Ob jubileju sta ji prišla čestitat tudi predsednik države in ljubljanski škof.

Marta Polak je v dom starejših občanov je prišla pred sedmimi leti in se na življenje v domu hitro navadila. In čeprav se lahko pohvali s častitljivim julbilejem, je gospa še skoraj popolnoma samostojna. "Vsako jutro vstane že dokaj zgodaj, se pravi pred sedmo uro, se uredi, s pomočjo sicer, ampak se uredi, spije prvo kavo ... In zelo dobro zna povedati, kaj je v redu in kaj ni," Martin vsakdan opisuje direktorica doma starejših občanov Preddvor Andreja Valnat.

Ta ji je tudi organizirala današnje rojstnodnevno presenečenje, na katero so jo prišli pozdravit in ji zaželet najboljše vsi od stanovalcev do njenih prapravnukov. Obiskala sta jo tudi pomožni ljubljanski škof Anton Jamnik, ki ji je obljubil, da jo odpelje na Brezje, in predsednik države Borut Pahor, ki ji je prinesel najljubše darilo. "Ker ste sladkosnedi, sem vam prinesel Prešernove kroglice, a je to v redu?" je dejal 107-letnici ob predaji darila. "Čokolado? Na čokolado sem pa prav "bolna"," mu je v smehu odvrnila Marta.

Polakova je sicer velik del svojega življenja je preživela kot oskrbnica doma na Šmarjetni gori nad Kranjem, kamor je vsakič kolesarila. Za osebje v domu je prava "učiteljica zdravega življenja in tega, kako pošteno živet in kako skrbet za sebe", so še ponosni povedali v domu.

Jan Novak, TV Slovenija

VIDEO 107 let Marte Polak

T. K. B.