Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Novoletno jelko v Velenju bodo postavili še enkrat. Foto: Mestna občina Velenje Dodaj v

Veter v Velenju podrl novoletno jelko

Jelko bodo postavili še enkrat

12. december 2017 ob 09:51

Velenje - MMC RTV SLO

Hud veter, ki povzroča nevšečnosti po vsej državi, je podrl tudi približno 16 metrov visoko novoletno jelko na Titovem trgu v Velenju. To bodo zdaj postavili na novo.

"Še danes bodo izvajalci isto novoletno jelko ponovno postavili," so pojasnili na mestni občini Velenje. Nova jelka bo po novem za dva metra nižja. Zamenjali bodo tudi uničeno razsvetljavo in novoletne okraske na njej. Jelko je prispevala letos družina Grošelj iz Velenja. S pomočjo krjanov Šentilja in Cirkovc pa so jo postavili že novembra.



V Velenju so praznične luči prižgli 1. decembra. Okrasili so središče mesta, promenado, Kardeljev trg in Staro Velenje, drevesa ob Šaleški cesti, krožišči pod skakalnicami in pri Sončnem parku ter Šaleški grad.

Novoletno jelko na Titovem trgu so okrasili z več kot 20 tisoč lučkami, Velenje pa bo 150 tisoč lučk razsvetljevalo vse do 14. januarja.

K. K.