Victoria Beckham hčerkino ime registrirala kot blagovno znamko

Harper bo dostop dobila po polnoletnosti

14. april 2017 ob 16:24

London - MMC RTV SLO

Nekdanja članica skupine Spice Girls Victoria Beckham je pri britanskih in evropskih oblasteh ime svoje hčerke Harper Beckham registrirala kot blagovno znamko.

V preteklosti je to storila tudi za svoje tri sinove: 18-letnega Brooklyna, 14-letnega Romea in 12-letnega Cruza ter na enak način registrirala tudi njihova imena. Bodo pa najmlajši trije otroci v družini Beckham na prevzem pravic morali počakati do 18. rojstnega dne, saj bodo njihove šele ob polnoletnosti, do takrat pa bo zanje skrbela Victoria.

Ime Harper sicer izhaja iz kombinacije imena avtorja uspešnice Victoriine najljubše knjige Če ubiješ oponašalca in Davidove stare številke nogometnega dresa. Tako bo zahvaljujoč slavnim staršem 5-letna deklica kmalu kljub rosni starosti na račun svojega imena služila visoke zneske.

Tudi Davidu Beckhamu registracija blagovnih znamk ni tuja - leta 2000 je registriral svoje ime, leta 2002 temu dodal DB07, leta 2010 pa DB23 ter preprosto Beckham. Victoria je svoje ime registrirala leta 2001, še poroča The Independent.

Bogatejša od britanske kraljice

Skupno premoženje zvezdniškega para je bilo leta 2016 ocenjeno na 508 milijonov funtov (skoraj 599 milijonov evrov), medtem ko je premoženje britanske kraljice Elizabete II. ocenjeno na 340 milijonov funtov (400 milijonov evrov).

Njun najstarejši sin Brooklyn gre sicer po očetovih stopinjah ter je zgodaj začel z manekenstvom, kariero pa si želi ustvariti na področju fotografije, a mu kolegi niso najbolj naklonjeni. Lani ga je skupina modnih fotografov obtožila, da žanje uspehe zgolj zaradi znanih staršev. "Če ljudje verjamejo ali ne, je Brooklyn resnično talentiran," mu je po incidentu v bran stopil oče. "Ima oko za to področje in zdi se mi, da njegove fotografije to tudi jasno pokažejo."

