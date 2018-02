Victoria Beckham: ključni kamenček na tehtnici združitve Spice Girls

Lahko Beckhamova ogrozi ponovno združitev?

4. februar 2018 ob 18:13

London - MMC RTV SLO

Victoria Beckham je presenetila vse oboževalce skupine Spice Girls, ko se je pridružila nekdanjim članicam na sestanku, kjer so se pogovarjale o skupnih načrtih. Toda kmalu zatem so se pojavila pisanja, da bi ponovna združitev najbolj koristila prav njej.

43-letnica je po poročanju tabloida Daily Star privolila v sodelovanje, ker želi z zasluženim denarjem pokriti izgube, ki jih je utrpela v modnem svetu. Tabloid se je razpisal, da je Beckhamova prisiljena k zbiranju dodatnih sredstev, ker je mož David Beckham zavrnil, da bi pokril izgubo, ki jo je ustvarila s svojo blagovno znamko. Podjetje Beckhamove je leta 2017 poslovalo z 9,5-milijonsko izgubo, je še poročal Daily Star.



"Zaveda se, da bo morala denar sama zaslužiti, če ga želi vložiti v svoje modno podjetje - ki je njena prva ljubezen," je dejal vir blizu Beckhamove in dodal, da so izgube v poslovanju rezultat visokih naložb v oblikovanje, produkcijo in trženje.

Če se bodo Spice Girls znova združile, bo vsaka izmed njih zaslužila okoli 11,3 milijona evrov. Vendar so vedno glasnejše govorice, da si želi Beckhamova odtrgati večji kos pogače kot preostale članice. Po poročanju Radar Onlina zahteva 43-letnica višji odstotek od dobička kot preostale članice.

"Ko so bila dekleta slavna, se je denar delil na šest delov - med njih in menedžerja Simona Fullerja. Toda če se vrnejo na turnejo in se v resnici zgodi združitev, je Victoria jasno poudarila, da star način deljenja glasbe ni več sprejemljiv za njo. Hoče večji odstotek," je dejal vir za Radar Online. Hkrati pa si želi zagotoviti, da bi kostume, ki bi jih Spice Girls nosile na naslednjih nastopih, oblikovalo njeno podjetje.

Novica o novi potencialni združitvi Spice Girls je prišla le nekaj dni po tem, ko je David Beckham razkril, da se bo selil v Miami in pustil družino na Otoku, saj želi izsanjati svoje sanje in postati lastnik svojega nogometnega kluba. Po poročanju portala The Sun je dejal, da ga bo Victoria skupaj z otroki - 15-letnim Romeom, 12-letnim Cruzom in šestletno Harper - obiskovala, ko bodo imeli čas (njegov najstarejši sin Brooklyn pa je že čez lužo, saj v New Yorku študira fotografijo).

Zadnja združitev leta 2012

Beckhamova je še novembra 2017 jasno zatrdila, da turneje in nove plošče "ne bo", saj "se moraš na neki točki zavedati, kdaj je bilo dovolj". Sicer pa to ne bi bila prva ponovna združitev skupine - ko so izdale ploščo z največjimi uspešnicami, so se pred leti podale na skupno turnejo po Evropi in ZDA, skupaj pa so nastopile tudi na sklepni prireditvi olimpijskih iger leta 2012 v Londonu.

K. K.