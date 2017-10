Poudarki Intervju z Vidom Valič, ki te dni gostuje po Sloveniji s predstavo Tvoj bodoči bivši mož Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Vid Valič v predstavi resno razmišlja o poroki, o odnosih, prilagajanju, osvajanju, moško-ženski energiji in še čem. Foto: Marko Pek Predstava Tvoj bodoči bivši mož je premiero doživela konec septembra, zdaj pa Vid z njo gostuje po celi Sloveniji. Foto: Marko Pek Končno bo razkrito vprašanje, zakaj se po poroki oz. po nekaj časa trajajoči ljubezenski vezi "udomačimo" in ne trudimo več tako kot na prvem zmenku. Foto: Marko Pek Dodaj v

Vid Valič: "Moja idealna ženska ima ustnice, na katerih si lahko postelješ."

Intervju s komikom in televizijskim voditeljem Vidom Valičem

26. oktober 2017 ob 08:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vid Valič v teh dneh polni dvorane po Sloveniji s svojo stand-up monokomedijo Tvoj bodoči bivši mož. Vid v predstavi analitično razmišlja o odnosu moški - ženska, o poroki, ločitvi, osvajanju, žensko-moških vsakdanjih srečnih in malce manj srečnih tegobah.

A kako je lahko nekdo bodoči bivši? A to pomeni, da je sedanji, aktualni mož v postopku razmišljanja, da postane bivši? Razmišlja, da bi v bodoče bil raje bivši. Za razlago smo se obrnili kar na samega ustvarjalca stand-up komedije.

"Tegobe" življenja v dvoje

Vid v predstavi odgovori na nekaj zelo bistvenih vprašanj:

- Kako osvajati žensko, če se hočeš družiti le en večer, in kako osvajati žensko, da bo ostala s tabo dlje časa?

- Zakaj toliko parov živi na koruzi in drugih žitaricah?

- Zakaj je poroka le še list papirja, ki ga ni nujno imeti?

- Zakaj smo romantično poroko zamenjali za višje otroške dodatke in cenejšo šolsko prehrano?

- Zakaj se ljudje spremenimo, ko se navadimo drug na drugega?

- Kdaj se romanca izgubi, kako jo lahko pripeljemo nazaj in kje nam pri tem lahko pomaga udomačeni piton?

In zdaj k "še bolj bistvenim" vprašanjem, na katere je za MMC odgovoril Vid Valič.

Vid, kakšna je tvoja idealna ženska? To res vse zanima.

Moja idealna ženska zna razmišljati kritično in zunaj okvirov. Všeč ji je moj humor in vse različice le-tega. Moja idealna ženska nosi svojo glavo ponosno in se ne pusti nategovati sluzastim ljudem. Moja idealna ženska je ljubeče, potrpežljivo, razumevajoče in ognjeno čustveno bitje. Moja idealna ženska zna "usekat kot dec", ampak to naredi na neverjetno eleganten ženski način. Moja idealna ženska se hoče boriti za naju, ne zbežati pri prvih znakih težav. In moja idealna ženska ima ustnice, na katerih si lahko postelješ.

Kakšen bodoči mož bi bil pa ti?

Jaz rad svojo žensko razvajam. Rad ji prinesem zajtrk v posteljo, tudi če se zbudi pred mano. Jo pač zvlečem nazaj v posteljo in ji postrežem zajtrk. Mislim, da se je treba s svojo drago čim več poljubljati, crkljati in se seveda pogovarjati. Če znaš prisluhniti, lahko večino problemov rešiš, še preden se dobro začnejo. Rad kuham, zato ni nujno, da mora ona znati kuhati, je pa res, da če ne zna kuhati, potem tudi domišljije najbrž nima. (To je nepreverjena teza, ne me za jezik držat). Predvsem bi rad, da se moja bodoča bivša zraven mene počuti varno, ljubljeno in potešeno, ... pardon ... zadovoljeno ... pardon ... zadovoljno, sem mislil.

Kaj ti pri ženski, s katero si v razmerju, gre najbolj na živce? Katera njena lastnost?

A je to skrito vprašanje, če nisem več samski slučajno? Ker je kar videti tako. Za take odgovore boste morali pa priti na predstavo. Ne morem vsega v intervjujih izdati.

Zakaj je bivša, bivša? Kaj je naredila narobe?

U mater! To pa je butasto vprašanje. Jaz mislim, da nobeden ne naredi ničesar narobe. Jaz mislim, da če pride do razhoda, sta oba naredila vse prav. Samo da njegov prav ni bil njen prav ali obratno. En citat iz filma "Adams family" mi je všeč: "Kar je za pajka red, je kaos za muho." In isto je z ljudmi. Vsake toliko pa najdeš tisto ali tistega, s katerim lahko pleteš mrežo ali grebeš po dreku, odvisno kaj si ti.

Tanja Mojzer, Foto: Marko Pek in Urška Boljkovac (iz predstave)