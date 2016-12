Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 8 glasov Ocenite to novico! 12-letnico mnogi primerjajo s popzvezdnico Taylor Swift. Foto: AP VanderWaalova je osvojila srca množic s svojim petjem in igranjem na ukulelo. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: 12-letna deklica z ukulelo, ki je osvojila svet

Spoznajte Grace VanderWaal

21. december 2016 ob 12:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Grace VanderWaal je ena izmed največkrat iskanih oseb na svetovnem spletu letošnjega leta. Njene skladbe imajo na portalu YouTube več kot 47 milijonov videoposnetkov. In dekle je staro zgolj 12 let.

Njena zgodba se je začela na resničnostnem šovu America's Got Talent. Že takrat jo je žirant Simon Cowell razglasil za naslednjo Taylor Swift. Po zmagi je podpisala pogodbo z njegovo založbo in se z EP-jem uvrstila na deveto mesto prodajnih lestvic v Združenih državah Amerike. 12-letnica je svet osvojila s petjem in z igranjem na ukulelo. Nastopi po medijih so se vrstili – od gostovanja pri Jimmyju Fallonu do Ellen.

Ob njeni strani je ves čas stala mama, ki ji je pomagala pri domačih nalogah in jo podpirala, ko je bilo to najbolj potrebno. "Nihče ni pričakoval, da se bo to zgodilo," je dejala Tina VanderWaal v nedavnem intervjuju za spletni portal lohud.com. "In ko sem spoznala, da gre za res, sem se naloge lotevala dan za dnem," je razložila ponosna mama.

Po septembrski zmagi male Grace sta njena mama in sestra Olivia podaljšali bivanje v Los Angelesu, da se je lahko Grace udeleževala vseh gostovanj v oddajah. Njen oče Dave je ostal doma, brat Jakob pa je nadaljeval šolanje na vojaški akademiji v Camdenu.

12-letnica se je začela šolati na daljavo. In se ni vrnila v šolske klopi osnovne šole v Suffernu. "Precej smo sledili nasvetom mentorjem in agencijam. Razmišljali smo o šolanju doma, toda na koncu smo zadeve prepustili profesionalcem," je priznala Tina.

A hkrati je priznala, da je bilo obdobje po zmagi zanjo zelo stresno, medtem ko je Grace v tem uživala. "Vsaj dva od treh ljudi jo ustavita v trgovini," je priznala Tina. Sporočila napisana na roko in darilca so stvar vsakdana za Grace. "Toda želim, da ostane na trdnih tleh," je še dodala Tina.

12-letnica že izdala EP

Grace je pred tedni izdala EP Perfectly Imperfect, kjer je zbrala izvirne skladbe, ki jih je izvedla v šovu. "Vsaka skladba nosi zgodbo, ki sem jo doživela," je dejala Grace za ABC Radio. "To rečem, kot da že dolgo živim, a sem stara 12 let," se je šalila pevka. "Toda nekaj sem že doživela. In z EP-jem želim to deliti z ljudmi," je še razložila pevka.

In kaj lahko doživi 12-letnica? Odgovor ponuja deset skladb na EP-ju. Toda kot pravi sama, je s tem dobila oboževalce vseh starosti.

K. K.