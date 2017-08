Video: 12-letna hči pokojnega Chrisa Cornella ganila z nastopom očetu v spomin

Čustven poklon Chrisu Cornellu in Chestru Benningtonu

5. avgust 2017 ob 16:38

New York - MMC RTV SLO

Enega očesa ni bilo suhega, ko je Toni Cornell, 12-letna hčerka maja umrlega pevca Chrisa Cornella, pred večtisočglavo množico odpela Hallelujah, kot poseben poklon tako očetu kot njegovemu prijatelju, pevcu skupine Linkin Park Chestru Benningtonu, ki si je življenje vzel julija.

V belo oblečena Toni Cornell, ki je očitno podedovala očetov izjemni glasbeni talent, se je na odru pridružila skupini One Republic in s pevcem Ryanom Tedderjem sta odpela znano balado Leonarda Cohena, ki je sam umrl novembra.

Izbira verjetno ni bila naključna - prav to pesem je na Cornellovem pogrebu odpel Chester Bennington.

One Republic so v seriji poletnih glasbenih nastopov oddaje Good Morning America v newyorškem Centralnem parku vskočili namesto skupine Linkin Park, ki bi morala nastopiti v petek, a so po Benningtonovi smrti, jasno, odpovedali vse nastope in turnejo, ki bi se morala začeti konec julija.



Dva samomora v dveh mesecih

"V čast mi je nastopiti za mojega očija in Chestra ter zapeti zanju," je dejala Toni Cornell, ki se je sicer javnosti predstavila že oktobra 2015, ko se je na koncertu v newyorškem Beacon Theatru očetu pridružila na odru za pesem Redemption Song.

52-letni Cornell, ki se je v mlajših letih bojeval z odvisnostjo od mamil in depresijo, si je življenje vzel 18. maja takoj po koncertu v Detroitu. Za seboj je zapustil ženo Vicky, s katero ima hčerko Toni in sina Christopherja, iz prejšnjega zakona pa še hčerko Lillian Jean. Pevca skupin Soundgarden in Audioslave so pokopali na "vrtu legend" na pokopališču Hollywood Forever, ob grobu Joeyja Ramona.

Zahvala Benningtonove žene

V sklopu žalnih govorov je Bennington, dober Cornellov prijatelj, kolegu zapel Hallelujah, na Instagramu pa takrat zapisal, da si ne predstavlja sveta brez Cornella. Ta se je skupini Linkin Park pridružil na turneji leta 2007 in 2008.

20. julija, na Cornellov rojstni dan, je Bennington v svoji spalnici naredil samomor, na enak način kot Cornell. 41-letnik, ki je osebne stiske in depresijo prelil v mračna besedila zasedbe Linkin Park, je za seboj zapustil ženo Talindo in pet otrok.

Pred včerajšnjim nastopom Toni Cornell in One Republic je Benningtonova na Twitterju zapisala: "Hvala @RyanTedder @OneRepublic, da boste počastili mojega moža Chestra & dragega prijatelja Chrisa. Bodite pri miru in čutili boste, kako tudi onadva pojeta z vami."

Po nastopu sta si izmenjali nekaj replik na Twitterju še z Vicky Cornell - Talinda je zapisala: "Moja mala Toni <3, tako zelo te imam rada, ne morem nehati jokati." Vicky pa ji je odgovorila: "Talinda, vem, da gledata dol, tako ponosna na našo malo."

K. S.