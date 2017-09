Video: 12 receptov tradicionalne romske kulinarike s pridihom sodobnosti

Ciganska pečenka vendarle ostaja ciganska pečenka

25. september 2017 ob 20:23

Murska Sobota - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Skuhati tisto, kar pač najdeš! Tako so razmišljale Rominje v preteklosti, današnje pa bi k temu vendarle rade dodale še kaj sodobnega.

"Da to malo nadgradimo in iz tega naredimo nekaj, kar v vrhunskih restavracijah po svetu že uporabljajo in delajo na takšen način," pojasnjuje vodja projekta Sonja Horvat.

Nastal je projekt, po katerem ciganska pečenka vendarle ostaja ciganska pečenka, le da so jo Rominje na mesto na ognju spekle v loncu. Drugačna je bila tudi priloga.

Romsko kulturno-turistično društvo Pušča je z Društvom za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, Društvom za socialni razvoj in pravično družbo Preboj ter kuharskim mojstrom Boštjanom Lačnom pripravilo več kulinaričnih delavnic. Na njih so poskušali tradicionalni romski kulinariki dodati pridih sodobnosti. Rezultat je knjižica 12 receptov, ki so jo poimenovali Romano kulinarika.

"Delamo neke nove stvari, ustvarjamo, one pomagajo, jaz sem pa tisti, ki dejansko ideje spreminja v jedi," pravi Lačen.

Takšna bo kmalu tudi v ponudbi katere izmed prekmurskih restavracij. Za zdaj pa zgodba ostaja zapisana samo v knjigi z naslovom Romano kulinarika.

VIDEO Knjižica receptov romskih jedi

T. H., Boštjan Rous/TV Slovenija