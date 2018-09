Video: 18-letna Mojca v enem dnevu osvojila najvišjo in najnižjo točko Slovenije

Dva Triglava v enem dnevu

9. september 2018 ob 18:22,

zadnji poseg: 9. september 2018 ob 23:30

Kredarica,Piran - MMC RTV SLO

Dva vdiha, dva Triglava v enem dnevu – tako je svoj podvig naslovila gimnazijka Mojca Haberman, ki je danes postala prva Slovenka, ki je v enem dnevu osvojila najvišjo in najnižjo točko Slovenije. Dan je osemnajstletna Korošica začela na vrhu Triglava, končala pa ga je v Piranu, kjer se je potopila na vdih 38 metrov pod morsko gladino.

Habermanova, doma iz občine Vuzenica, se je na Kredarico pod vrhom Triglava povzpela že v soboto, danes navsezgodaj pa se je odpravila proti najvišjemu vrhu Slovenije, Triglavu, ki je z 2864 metri tudi najvišja gora v Julijskih Alpah.



V spremstvu trenerja, vodiča in prijateljev se je nato vrnila v dolino in se odpravila proti Piranu. Blizu piranskega rta Madona se je popoldne ob lepem sončnem vremenu potopila na vdih do najnižje točke slovenskega morja, imenovane Podvodni Triglav. Točka je od leta 2000 označena z betonsko piramido, na kateri je pritrjena kovinska ploščica z na glavo obrnjenim slovenskim grbom s Triglavom.

V minuti in osemindvajsetih sekundah je kljub slabi vidljivosti in močnemu toku uspešno dosegla svoj cilj. "Odlično, zelo mi je odleglo. Malo sem utrujena, ampak bo počasi," je opisala občutke po tem, ko ji je podvig uspel.

Viška gimnazijka potapljanje na vdih z monoplavutjo trenira tri leta. Njen osebni rekord je 63 metrov. Danes je bilo zato zanjo veliko težje doseči 2864 metrov višine, kot pa dno našega morja. "Pred dvema letoma sem bila v Egiptu in sem imela rekord 40 metrov. Moj trener mi je rekel, da sem osvojila slovenske meje. Potem je oče prišel na to idejo in sva skupaj uresničila to, kar se je danes zgodilo," je Mojca opisala, kje je dobila idejo za takšen podvig.

Njen naslednji izziv je izboljšati osebni rekord in postati resna konkurentka prijateljici Alenki Artnik, ki je s 105 metri globine trenutna nosilka naslova svetovnega rekorda potapljanja na vdih.