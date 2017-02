Video: Amerika prva, Slovenija pa si želi biti druga, saj je tega vajena

Tekmi za drugo državo se je pridružila tudi Slovenija

8. februar 2017 ob 21:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po inavguraciji, kjer je novi ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bo "Amerika prva", se je pojavil val posnetkov, kjer evropske države pravijo, da si želijo biti druge - med njimi tudi Slovenija, ki "je tega, da je vedno na drugem mestu, že vajena".

Serija zabavnih posnetkov se je začela na Nizozemskem. Ustvarjalci televizijske oddaje Zondag met Lubach so posneli kratek segment, v katerem so nanizali razloge, zakaj si ravno njihova država zasluži, da bi bila druga.

Nizozemski so zelo hitro sledile še Belgija, Nemčija, Danska, Litva, Luksemburg, Portugalska in Švica - vsem posnetkom je skupno, da uporabljajo Trumpov način govorjenja, hkrati pa je poleg predstavljanja prednosti določene države prisoten tudi precejšen delež ironije in zbadanja.

"Imamo običaj črnega Petra, ki je najbolj žaljiva in rasistična stvar, kar jih boste kadar koli videli," je dejal nizozemski komik Arjen Lubach. "Imamo tudi invalidno političarko, iz katere se lahko norčujete. Razumemo, da bo Amerika prva. Ampak a lahko vseeno rečemo, da bo Nizozemska druga?"

"Oktoberfest je najboljši festival na svetu"

Sledili so Nemci, ki niso mogli mimo zidu. "V Nemčiji imamo zelo radi zidove. Celo jokali smo, ko je bil po 28 letih David Hasselhoff odgovoren za rušenje našega." Ravno Nemci so k tekmi za drugo mesto pozvali vse evropske humoriste - trendu se je pridružila tako Slovenija kot tudi naši južni sosedi, ki so dejali celo, da bi druga morala biti Nemčija, oni pa bi si želeli biti tretji.

Hrvati so v posnetku poudarili, da imajo zelo radi Slovenke. "Mi imamo zelo radi slovenske ženske. V bistvu smo v poletnem ljubljenju Slovenk najboljši. Slovanija je zelo majhna država. Vprašajte kogar koli. Res je." Dodali so, da v Sloveniji ne znamo zgraditi pravega zidu, medtem ko bi bil Donaldu Trumpu zelo všeč Dubrovnik, ki je v celoti obdan z visokimi zidovi.

Trendu se je pridružila tudi Slovenija

Slovenski ustvarjalci se niso mogli izogniti poudarku, da sta Slovenija in Slovaška dve različni državi, dejali pa so tudi, da je "Slovenija edina država na svetu, ki ima v svojem imenu besedo ljubezen". Prav tako iz Slovenije prihajajo odlični športniki, kot so Anže Kopitar, Goran Dragič in Martin Strel, ki vedno zmagajo. "Radi imamo vse, razen beguncev, homoseksualcev in drug drugega. Še posebej pa imamo radi lipicance, ker se rodijo črni, ko odrastejo, pa postanejo beli."

Izpostavili so tudi Damjana Murka in Fredija Milerja ter "edinega slavnega filmskega igralca Branka Đuriča, ki je Bosanec". Slavoj Žižek je "naš veliki filozof, a njegovo govorjenje nikoli nima nikakršnega smisla".

"Radi imamo zidove in radi jih tudi gradimo." Ustvarjalci ameriškemu predsedniku za pomoč pri gradnji zidu predlagajo Hildo Tovšak, ki ne plačuje svojih delavcev, s tem bi Donald Trump na dolgi rok lahko prihranil ogromno denarja.

Nekatere posnetke, ki so se pojavili v zadnjih dneh, si lahko ogledate spodaj.

P. B.