Video: Anastacia pod krinko na avdiciji: "Oprosti, ampak ne znaš peti."

Na Švedskem snema nov album

28. avgust 2017 ob 12:52

Stockholm - MMC RTV SLO

Ameriška popzvezdnica Anastacia si je privoščila sodnike v resničnostni oddaji Švedski idol, saj se je pretvarjala, da je Angležinja po imenu Gabi. Čeprav je zapela svojo pesem, jo je ena izmed sodnic popolnoma raztrgala.

Anastacia na Švedskem snema nov album, pri tem pa je združila moči s švedskim producentom Andersom Baggejem. Kot je pevka zapisala na svojem profilu na Facebooku, jo je prav Bagge nagovoril, naj se pod krinko pojavi na avdiciji za omenjeno oddajo, v kateri je Bagge tudi eden izmed štirih sodnikov.

Pevka, ki je v preteklosti dvakrat premagala raka, je bila takoj za stvar. Oblekla se je v ohlapna črna oblačila, si nadela temno lasuljo, snela očala, ki so njen zaščitni znak, in se prelevila v sramežljivo, prestrašeno Angležinjo iz vzhodnega dela Londona. Sprva je pred sodniki zapela pesem v švedskem jeziku, "saj ni želela biti nespoštljiva", nato pa je zapela še svojo uspešnico I'm Outta Love.

Anders se je ob tem njenem nastopu tiho smejal, dva sodnika sta nekoliko začudeno gledala, ena izmed sodnic, Kishti Tomita, ki je priznana švedska učiteljica petja in pevka, pa se je Anastacie oziroma njenega alter ega lotila z vsemi topovi. Ostro ji je dejala: "Oprosti, ampak ne znaš peti. Si izjemno talentirana, a popolnoma napačno uporabljaš glas. Zveniš skoraj kot Anastacia, kar pomeni, da moraš imeti neko nadarjenost, a trenutno še nisi na pravi stopnji."

Sodnica je nato v pogovoru z drugimi sodniki po koncu snemanja oddaje še dejala: "Obstaja samo ena Anastacia. Ali imaš rad njen glas ali ne. Jaz jo ljubim." Ob teh besedah je iz zaodrja prišla prava pevka, ki je odvrgla krinko, in šele takrat je sodnici postalo jasno, kako so jo potegnili za nos. S pevko sta se do solz nasmejali šali in se objeli, tako da pri nobeni ni bilo zamer.

Zabaven videoposnetek si oglejte spodaj.

A. P. J.