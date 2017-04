Video: Andersonova in "seksi Assange" skupaj, ko bo prost?

Zanj bi šla tudi v Ekvador

2. april 2017 ob 13:47

London - MMC RTV SLO

Pamela Anderson je zadržana glede govoric o ljubezenskem razmerju z Julianom Assangeem, a priznava, da jo "malce otežuje" to, da je zaprt na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu.

V pogovoru za norveško-švedsko oddajo Skavlan (vodi jo norveški novinar Fredrik Skavlan) je nekdanja zvezdnica Obalne straže in aktivistka za pravice živali razkrila, da je najbrž v zadnjem času z Assangeem res prebila več časa kot s katerim koli moškim, a o podrobnostih o njunem odnosu ni želela razglabljati.

Že pred nekaj tedni smo povzeli poročanje britanskih medijev, da Andersonova žvižgača, ustanovitelja Wikileaks, redno obiskuje na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kjer se Assange zadržuje že od leta 2012, da bi se izognil izročitvi Švedski, kjer je obtožen posilstva, kar pa vztrajno zanika. Po njenih besedah "že skoraj pet let ni videl dnevne svetlobe" in "je izgubil občutek za minevanje časa".

"Zelo seksi je"

Andersonovo je voditelj vprašal, ali je njuno razmerje ljubezensko in ali se videvata, na kar se je 49-letna svetlolaska odzvala s smehom in povedala: "No, zaprt je, tako da je zaradi tega vse skupaj malce oteženo." Nato je vrtal naprej in odzvala se je: "Bomo videli, kaj bo, ko bo prost, je pa res, da se z njim družim več kot s katerim koli drugim moškim, kar je hecno."

Voditelj je vseeno želel, naj Pamela vsaj pokomentira naravo svojih obiskov na ekvadorskem veleposlaništvu. "Morda je to pritegnilo nekaj pozornosti tudi od ljudi, ki niso vedeli veliko o njem, tako da morda malo že pomaga, a nočem v zasebne podrobnosti, ne vem," je še rekla in na koncu dahnila: "Zelo seksi je."

"Romantičen boj" za boljši svet

V novem zapisu na svoji spletni strani je zapisala, da je Assange "eden njenih najljubših ljudi", in pojasnila: "Morda je najslavnejši, najbolj spolitiziran begunec našega časa. Slaven, ker ga preganjajo. Biti slaven, ker ga preganjajo, ni položaj moči, ampak položaj ranljivosti. Skrbi me," razmišlja Andersonova in nadaljuje: "Julian je človeško bitje, ki je izjemno sočuten in mu nikakor ni vseeno za svet. Zaradi svojega dela si je nakopal nekaj vplivnih sovražnikov v nekaj državah, še posebej v Ameriki, ker jih je razkrinkal. Julian si želi osvoboditi svet na ta način, da ga izobražuje. Gre za romantičen boj, zaradi tega ga obožujem."

V Skavlanovi oddaji je povedala še, da se bo, če bo treba, odpravila tudi v Ekvador, kjer se bližajo predsedniške volitve in je eden od kandidatov napovedal, da bo Assangea v primeru zmage vrgel iz prostorov veleposlaništva.

Pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

A. K.