Video: Balkanski šarlatan Magnifico razživel množico na Szigetu

Edini slovenski glasbenik na tem festivalu

14. avgust 2017 ob 14:00

Budimpešta - MMC RTV SLO

Na festivalu Sziget, ki bo do srede potekal na otoku Obuda blizu Budimpešte, je izmed slovenskih izvajalcev v soboto nastopil Magnifico in množico zabaval s svojimi uspešnicami.

Pod odrom se je kar trlo ljudi, ki so rajali ob povsem v belo oblečenem glasbeniku, ki je decembra lani izdal svoj zadnji album Charlatan de Balkan. Magnifico je ob fotografijah s Szigeta na svojem Facebooku zapisal: "One Magnifico, One Szigét, One Love!" (En Magnifico, en Sziget, ena ljubezen!). Na spletni strani festivala, ki sodi med največje in najpriljubljenejše glasbene festivale v Evropi, so Magnifica, čigar polno ime je Robert Pešut, opisali kot "pametnega, trpkega, a vedno zabavnega" in dodali, da pri svoji glasbi išče navdih v nekdanji Jugoslaviji in balkankem melosu, rad pa pogleduje tudi v latinosvet, špageti vesterne, surf rock, disko in funky.

Magnifico, ki decembra v Areni Stožice v Ljubljani pripravlja veliki koncert, je bil tako edini slovenski glasbenik, ki se je pojavil na 25. izdaji Szigeta. Med najbolj zvenečimi imeni letošnjega festivala so bili Pink, Interpol, PJ Harvey, Wiz Khalifa, Biffy Clyro, Iggy Azalea Macklemore & Ryan Lewis, The Chainsmokers in The Kills.

Iz festivalčka v velik festival

Prvo izdajo festivala Sziget sta leta 1993 organizirala prijatelja Karoly Gerendai in Peter Sziami Müller. Na prvem festivalu so našteli 43.000 obiskovalcev, večinoma iz Madžarske, ki so uživali v 200 koncertih, 80 filmskih projekcijah in 40 gledaliških predstavah. Kako velik porast je festival dosegel v četrt stoletja, pričajo lanske številke. Sziget, ki se je podaljšal v enotedensko manifestacijo, je obiskalo skoraj pol milijona ljudi iz 93 držav, kar 70 odstotkov vseh obiskovalcev pa je bilo tujcev. Lani so organizatorji pripravili skoraj 1.000 dogodkov na več kot 50 prizoriščih.

A. P. J.