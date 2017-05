Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Brez glutena, moke in sladkorja. Foto: arhiv oddaje Pregreha brez greha Po želji lahko rolado poškropimo s poljubnim sadnim sokom za sočnost. Foto: arhiv oddaje Pregreha brez greha

Video: Borovničeva zmrznjenka in makova rulada z borovnicami

Recepta iz oddaje Pregreha brez greha

21. maj 2017 ob 17:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine za zapečeno borovničevo zmrznjenko: 200 g zmrznjenih ali svežih borovnic, 80g sladkornega nadomestka, 200 ml sladke smetane ...

... 200 g beljakov, 400g sladkornega nadomestka.

Borovnice in sladkorni nadomestek zavremo na zmernem ognju, premešamo, odstavimo, ohladimo. Smetano stepemo in vanjo vmešamo borovničev pripravek. Peno nadevamo v poljubne silikonske modelčke in postavimo v zamrzovalnik.

Ko se borovničeva pena strdi na površini, začnemo stepati beljake ter v napol stepene med nenehnim stepanjem dodajamo počasi sladkorni nadomestek. Stepamo prbl. 15 minut, nato borovničevo peno zvrnemo iz modelčkov ter jih s pomočjo vrečke za brizganje odenemo v stepene beljake. Beljak zapečemo z ročnim gorilcem ali v pečici pod žarom in nemudoma postrežemo.

Makova rulada z borovnicami in svežo baziliko

Sestavine: 200g mletega maka, 100g rožičeve moke, 6 jajc, ščep soli, 200g nadomestka sladkorja

300 g kremnega sira, pest listkov sveže bazilike, limonin sok 1/2 limone, 125g svežih borovnic, 1 žlica sladkornega nadomestka

Rumenjake penasto stepemo s sladkornim nadomestkom in soljo. Beljake stepemo v čvrst sneg, mak in rožičevo moko posujemo čez stepene rumenjake, dodamo polovico beljakovega snega, rahlo premešamo ter dodamo še drugo polovico beljakov. Premešamo ter enakomerno razmažemo na s papirjem za pečenje obloženem pekaču pribl. slab centimeter na debelo.

Pečemo 15 minut na 180°C v poprej segreti pečici. Še vroč biskvit prekrijemo s kosom papirja za pečenje ter ga previdno in na tesno zvijemo. Pustimo, da se ohladi.

Med tem pripravimo nadev: kremni sir stepemo z metlico, dodamo sladkorni nadomestek in limonin sok, dobro premešamo. Dodamo še borovnice in natrgamo bazilikine listke,premešamo z žlico, namažemo v rolado, jo zavijemo nazaj.

Po želji lahko rolado poškropimo s poljubnim sadnim sokom za sočnost.

Preden rolado postrežemo, jo je dobro pustiti ohladiti še v hladilniku.

Dober tek!

VIDEO Pregreha brez greha

T. H., Urška Dolinšek (Pregreha brez greha)