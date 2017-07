Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Cara je v filmu Valerian in mesto tisočerih planetov zaigrala skupaj s pevko Rihanno. Foto: Reuters Sorodne novice "Upokojena" Cara Delevingne najbolje plačana manekenka na Otoku Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Cara Delevingne po novem tudi pevka

Za svoj novi film posnela pesem

31. julij 2017 ob 17:19

London - MMC RTV SLO

Cara Delevingne, ki je svojo manekensko kariero očitno obesila na klin, je za film Valerian in mesto tisočerih planetov (Valerian and the City of a Thousand Planets), v katerem je tudi zaigrala, posnela pesem in videospot.

24-letnica, ki se je pred dvema letoma poslovila od manekenske kariere, se je pred kratkim preizkusila kot igralka. V filmu Valerian in mesto tisočerih planetov je zaigrala v vlogi poročnice Laureline. Njen nastop v filmu Luca Bessona, ki se je med drugim podpisal pod Peti element in serijo Nikita, pa je naletel na mešane odzive.

Na prav takšne odzive je naletela tudi njena pesem I Feel Everything, ki jo je posnela za film. Cara se petja sicer ni lotila čez noč, saj je nekaj ambicij kazala že v času manekenske kariere. Prvič je zapela v videu za revijo Love, nato se je pojavila v pesmi Willa Hearda Sonnentanz (Sun Don't Shine), v kratkem filmu za Chanel, ki ga je režiral Karl Lagerfeld, pa je zapela skupaj s Pharellom Williamsom.

Želi si uspeti kot igralka

Čeprav za zdaj ni znano, kako resno jemlje pevsko kariero, pa je od leta 2015, ko se je poslovila od manekenstva, dokazala, da želi na vsak način uspeti kot igralka. V dveh letih je posnela kar sedem filmov, še dva pa bosta luč ugledala prihodnje leto, še poroča The Huffington Post.

Če ji v filmskih vodah ne uspe, se še vedno lahko vrne k manekenstvu. Samo lani je, in to kljub temu da se je upokojila, po zaslugi donosnih pogodb z modnimi in kozmetičnimi hišami zaslužila devet milijonov evrov in postala najbolje plačana manekenka na Otoku. Prehitela je celo veteranko modnih brvi Kate Moss.

Sa. J.