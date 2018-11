Dodaj v Sorodne novice Ljubljanskemu zmaju se tresejo hlače: na obisku Chuck Norris!

Video: Chuck Norris in Viktor Orban - "najboljša prijatelja za vedno"

Ogledal si je izurjenost protiteroristične enote

29. november 2018 ob 12:01

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

"Liberalci me sovražijo." "Kot Trumpa?" "Še huje!" Tak je bil pogovor med madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in ameriškim akcijskim zvezdnikom Chuckom Norrisom, ki je obiskal Budimpešto.

Orban in Norris nista skrivala naklonjenosti drug do drugega. Foto: YouTube/Viktor Orban

"Toliko sem že prebral o vas, da se mi zdi, kot da se že poznamo," je dejal Norris ob začetku srečanja. Orban je nato na klepetu potarnal, da je 90 odstotkov komentarjev o njem negativnih. "Liberalci me sovražijo," je dodal in pristavil opazko o Trumpu, zaradi katere je Norris prasnil v smeh. Utrinke njunega druženja je Orban objavil na svoji strani na Facebooku.

"Sem cestni pretepač"

Madžarski premier je po začetnih vljudnostih svojega ameriškega gosta nato v avtomobilu popeljal na trening posebne protiteroristične enote. Med vožnjo sta se pogovarjala o otrocih in letih. Med drugim je Orban pojasnil, da ne prihaja iz bogatega zaledja, ampak iz majhne vasice. "V resnici sem cestni pretepač," je dejal z mislijo na svoje skromno ozadje.

Po ogledu treninga je Norris, ki je lani obiskal tudi Ljubljano, navdušeno komentiral, da je bila to najboljša demonstracija, kar jo je videl do zdaj. "Najboljša prijatelja za vedno," je objeme in stiske rok komentirala Norrisova žena Gena O'Kelley, Orban pa je odvrnil: "Pazite nase in Bog vas blagoslovi."

Obisk v znamenju dobrodelnosti

Norris se je sicer po pisanju ameriškega Washington Posta v Budimpešti mudil na povabilo dobrodelne organizacije madžarskih baptistov HBAid, ki v predprazničnem času organizira različne dobrodelne dogodke. Čeprav naj bi bil to prvi obisk Američana na Madžarskem, pa je pri naših sosedih zelo priljubljen. Leta 2006 so po njem skoraj poimenovali nov most, saj je toliko ljudi glasovalo zanj v spletni anketi.

Zvezda številnih šal, ki poudarjajo njegovo žilavost, ne skriva svoje politične pripadnosti, saj je na predsedniških volitvah leta 2016 javno podprl Donalda Trumpa.

A. P. J.