Neandertalčeva piščal, ki so jo odkrili leta 1995 v podzemski jami Divje babe v bližini Cerknega, je najstarejše glasbilo na svetu. Stara je okoli 60.000 let in je od drugih podobnih piščali, ki so delo anatomsko modernega človeka, starejša vsaj za 10.000 let. Foto: TV Slovenija

Video: Človeška ribica, leseno kolo, neandertalčeva piščal ... veste o njih dovolj?

Nova podoba TV Slovenija 1

1. julij 2017 ob 17:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Legende, ki so zrasle iz velikih del naših prednikov. Vizionarski umi, ki tlakujejo prihodnost. Moč narave in neskončna domišljija - vse to je združeno v novi podobi Televizije Slovenija.

Lani, ob 25-letnici Slovenije, so na Televiziji Slovenija v promocijskih videih predstavljali portrete ljudi in njihovih poklice. Zdaj pa so to podobo še nadgradii, in sicer z zanimivimi slovenskimi zgodbami, iz katerih bo lahko marsikdo izvedel kaj novega. "Za novo podobo smo izbrali zgodbe naših krajev, dosežke Slovencev, lepote narave, naše značilnosti in posebnosti. Pobrskali smo po slovenskih presežkih. Priklicali smo jih iz spomina, saj smo želeli obuditi svoje zavedanje o sebi," pojasnjujejo.

Spoti prikazujejo človeško ribico iz Postojnske jame, Plečnikovo cerkev sv. Mihaela na Barju, egipčansko mumijo in neandertalčevo piščal iz Narodnega muzeja Slovenije, najstarejše leseno kolo iz Mestnega muzeja Ljubljana, slovenske gozdove in pitno vodo, slovenske smuči iz Tehniškega muzeja v Bistri in ostale izvirno slovenske podobe, so še zapisali.

Nova je sicer tudi glasbena podlaga, katere avtor je skladatelj Matija Krečič. Ta je razkril, da je pri skladanju iskal zvok "ki bi bil svež, na nek način poseben in bi predstavljal vez med preteklostjo in prihodnostjo" Tako se je odločil za t. i. prepariran klavir, je še razkdil in pojasnil: "Klavir prepariramo tako, da med strune vstavimo ali nanje položimo različne predmete (vijaki, radirke, trakovi, verižice, ščipalke...), ki zvok klavirja predrugačijo. Z novimi zvoki dobimo izjemno zanimiv inštrument, s katerim se da napraviti marsikaj."

