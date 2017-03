Video: Čokoladni mousse z mešanico žit in bogat kolač iz mandljev, čokolade ter datljev

Recept iz 8. oddaje Pregreha brez greha

18. marec 2017 ob 18:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine za čokoladni mousse v lončku z mešanico žit zmešamo skupaj ter počasi kuhamo na srednji vročini: 50 g prosene kaše, kuhane v 200 ml BIO soka (korenje, jabolko in ribez ali drugega sezonskega soka).

Za čokoladni mousse posebej natehtamo: 200 g temne čokolade, 50 g mlečne čokolade, oboje brez sladkorja, 100 ml soka, 500 ml stepene smetane, liofilizirana kvinoja in malina za posip (opcijsko).

Smetano stepemo, posebej segrejemo sok, katerega prelijemo preko čokolad, da se lepo stopita, sicer ju dodatno topimo v mikrovalovki. Ko je vse pripravljeno, sestavimo sladico: v kozarec damo kuhana, ohlajena in precejena žita, nato čokoladni mousse, ponovimo plast žit.

Za dekoracijo uporabimo sveže sadje.

Recept je za 4 osebe, sladica je primerna za občutljive na gluten in diabetike.

Bogat kolač iz mandljev, mlečne čokolade ter datljev

Sestavine: 175 g masla, 250 g mlečne čokolade brez sladkorja, 3 jajca, 3 rumenjaki, 125 g nadomestka sladkorja sukrin, 275 drobljenih mandljev, 150 g dobrih datljev, predhodno namočenih v vodo, razkoščičenih in narezanih.

Postopek je zelo preprost: maslo in mlečno čokolado počasi in previdno segrevamo toliko časa, da se stopita. Posebej stepemo jajca in rumenjake z nadomestkom sladkorja sukrin. Nato vse sestavine združimo ter jih damo v namaščen model. V predhodno segreti pečici na 150 - 160 stopinj Celzija pečemo približno 60 minut.

Tako pripravljen kolač ima zelo dolg rok trajanja (minimalno mesec dni).

Če bomo kolač zaužili takoj, pa lahko poleg postrežemo še: 200 g kisle smetane, 1 mandarino ali pomarančo v kosih, noževo konica cimeta

Mandarino ali pomarančo olupimo, grobo narežemo ter umešamo v smetano, ki smo ji dodali cimet. S to maso premažemo kolač pred serviranjem.

Recept je za tortni obroč premera 22 cm oz. za 8 oseb, sladica je primerna za občutljive na gluten in diabetike.

T. H., Gorazd Potočnik (oddaja Pregreha brez greha)