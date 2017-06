Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Najbolje, da čokopopse shranimo v hladilniku. Foto: Ksaver Šinkar/Pregreha brez greha Po pripravi crème brûlée s sivko potrebujemo le še žličko in se prepustimo užitku. Foto: Ksaver Šinkar/Pregreha brez greha Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Čokopopsi in crème brûlée s sivko

Recepta iz oddaje Pregreha brez greha

18. junij 2017 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za čokopopse: pet pesti ostankov biskvita ali sveže pečen biskvit, 100 gramov temne čokolade z minimalno 75 odstotkov kakavovega deleža, 0,5 decilitrov smetane, čokolada za pomakanje, različni oreščki in drobci suhega sadja za posip, palčke.

Ohlajen biskvit (na primer mandljev, ki je brez moke, glutena, sladkorja in laktoze, predstavili pa smo ga v Pregrehi brez greha v receptu za češnjev kolač, 6. maja) z rokami nadrobimo v skledo, dodamo stopljeno čokolado in smetano ter dobro premešamo, da dobimo enakomerno maso. Oblikujemo kroglice in jih položimo v zamrzovalnik.

Ko so kroglice na pol zamrznjene, nad paro stopimo čokolado in kroglice nabodemo na palčke. Kroglice pomakamo v stopljeno čokolado ter jih zapičimo v kos stiroporja, oblečen v papir za pečenje, ali jih odložimo na papir za pečenje, vendar bo v takem primeru nekaj čokolade steklo na podlago, kroglice pa ne bodo povsem okrogle. Nemudoma jih potresemo z oreščki in koščki suhega sadja ter čokopopse pustimo, da se čokolada popolnoma strdi – najbolje, da jih shranimo v hladilniku.

Crème brûlée s sivko

Sestavine: šest rumenjakov, dva decilitra sladke smetane, ena žlica sivkinih cvetov, dva decilitra mleka, 30 gramov sladkornega nadomestka, sladkorni nadomestek ali sladkor za posip.

Postopek: Smetano na zmernem ognju zavremo skupaj s sivkinimi cvetovi, odstavimo in ohladimo. Smetano precedimo, da odstranimo ostanke cvetov. Rumenjake in sladkorni nadomestek dobro premešamo, nato pa brez stepanja dodamo smetano in mleko.

V višji pekač zložimo posodice za crème brûlée, v pekač do dve tretjini nalijemo vročo vodo, v posodice pa maso za crème brûlée, prav tako do dve tretjini višine.

Pečemo v predhodno ogreti pečici na 95 stopinj Celzija približno 50 minut oziroma dokler krema v posodicah ne postane gosta kot vroč puding. Kremo ohladimo, posujemo s sladkornim nadomestkom ali sladkorjem in na hitro popečemo z ročnim gorilnikom ali pod žarom v pečici. Crème brûlée s sivko je tako pripravljena, potrebujemo le še žličko in se prepustimo užitku.

Dober tek!

K. K., Urška Dolinšek (Pregreha brez greha)