Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dedek Mraz razveseljuje mariborske otroke. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Video: Dedek Mraz se je spustil s Pohorja

Prišel je skupaj s svojimi pomočniki

9. december 2017 ob 19:45

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Čeprav je na Pohorju dovolj snega za smučanje, pa je dedek Mraz za spust izbral drugo, zanj primernejše in značilnejše prevozno sredstvo. In spremstvo.

Čakanje na prihod dedka Mraza je bilo za otroke toliko lažje, saj so se zamotili z igro na snegu. Ob tem pa seveda niso pozabili na želje, ki so jih zapisali v pismih.

S pesmijo pa so nato končno priklicali dedka Mraza, ki se je iz zasneženega Pohorja pripeljal skupaj s pomočniki živalcami, snežinkami, vilami in škrati.

Kot je poudaril, je otroke že pošteno pogrešal, saj so tako kot zmeraj pridni in prijetni in tudi oni komaj čakajo, da jih obišče.

Dedka Mraza pa zdaj čaka obilico dela, saj bo s svojo praznično okrašeno kočijo s pravljičnim spremstvom potoval po mestnih soseskah in se seveda ustavil povsod tam, kjer ga bodo čakali otroci.

VIDEO Dedek Mraz se je spustil s Pohorja

T. H., Saška Jazbec/TV Slovenija