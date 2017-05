Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Nocojšnje slavje zmagovite deseterice. Foto: Reuters

Video: Deseterica, ki ji je uspelo v drugem polfinalu

V finalu bo nastopilo 26 držav

11. maj 2017 ob 23:35,

zadnji poseg: 11. maj 2017 ob 23:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bolgarija, Belorusija, Hrvaška, Madžarska, Danska, Izrael, Romunija, Norveška, Nizozemska in Avstrija je še zadnjih deset potnikov za sobotni evrovizijski finale.

Predstavnikom teh držav je namreč uspelo prepričati Evropo, da jim je namenila več glasov kot Srbiji, Makedoniji, Malti, Irski, San Marinu, Švici, Litvi in Estoniji - te države so namreč obstale v nocojšnjem četrtkovem polfinalu.

Glasovi so bili v razmerju 50 : 50, polovico so prispevale strokovne žirije posameznih držav, polovico pa gledalci in poslušalci.

V priloženih videoposnetkih si lahko ogledate, katerim izvajalcem je nocoj torej uspelo prepričati Evropo in jih boste lahko v soboto slišali še enkrat, ko se bodo potegovali za zmago na 62. Pesmi Evrovizije!

VIDEO Izrael: IMRI - I Feel Alive (drugi predizbor)

VIDEO Bolgarija: Kristian Kostov - Beautiful Mess (drugi predizbor)

VIDEO Belorusija: Naviband - Story of My Life (drugi predizbor)

VIDEO Norveška: JOWST - Grab The Moment (drugi predizbor)

VIDEO Hrvaška: Jacques Houdek - My Friend (drugi predizbor)

VIDEO Danska: Anja - Where I Am (drugi predizbor)

VIDEO Madžarska: Joci Pápai – Origo (drugi predizbor)

VIDEO Nizozemska: OG3NE - Lights and Shadows (drugi predizbor)

VIDEO Romunija: Ilinca ft. Alex Florea - Yodel It! (drugi predizbor)

VIDEO Avstrija: Nathan Trent - Running On Air (drugi predizbor)

T. H.