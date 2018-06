Video: Dobrodelni koncert z Magnificom za prizadete v ujmi

V Črnomlju že 55. Jurjevanje v Beli krajini

22. junij 2018 ob 19:55

Črnomelj - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V okviru 55. Jurjevanja v Beli krajini so organizirali dobrodelni koncert, na katerem so s pomočjo priznanih glasbenikov zbirali finančna sredstva za pomoč vsem prizadetim v nedavni nevihtni ujmi.

Mineva 14 dni, odkar je Črnomelj in okoliške vasi prizadelo silovito neurje s točo, ki je za seboj pustilo za več kot 20 milijonov evrov škode, zato so se na prizadete v ujmi spomnili tudi v okviru prireditve Jurjevanje v Beli krajini. Pred koncertom, ki se je začel z nastopom Magnifica, so v Jurjevanjski dragi pripravili še družinski piknik, osrednjo občinsko prireditev ob dnevu državnosti in obredni prižig kresa.

Dobrodelni dogodek so organizatorji poimenovali Belokranjci do konca svojih danof in zdi se, da so Belokranjci resnično stopili skupaj – tudi tisti, ki že dolgo žanjejo glasbene uspehe tako doma kot v tujini. "Jaz ne bom pomagal z opekami, ker ne znam pokrivati. Ampak ljudje se v nesreči malce več podružijo in preprosto mislim, da je neka dobra volja, kadar te nekaj takšnega prizadene, zelo potrebna," je za Televizijo Slovenija pojasnil Magnifico.

Poleg Magnifica so na dobrodelnem koncertu nastopili še Pero Lovšin in Birsa Brothers, Pulover in 2B.

Zbrane prispevke bodo organizatorji predali Gasilski zvezi Črnomelj, danes pa je bil sicer na črnomaljski občini še zadnji dan za oddajo vlog za prijavo škode na stavbah, sprejeli pa bodo tudi še kakšno zapoznelo.

Slovenska kronika vse do 28. junija zbira dobrodelna sredstva na poseben račun Gasilske zveze Črnomelj, pomagate pa lahko tudi vi.



Gasilska zveza Črnomelj

Belokranjska cesta 10

8340 Črnomelj

TRR: SI56 0243 0001 8399 492

Sklic: 0806



Jurjevanje, najstarejši slovenski festival, ki združuje folklorno tradicijo in belokranjsko kulinariko, bo v starem mestnem jedru Črnomlja potekalo do konca tedna, že včeraj pa je zbrane zabavala atraktivna perujska skupina. "Letos prihajajo skupine iz Peruja, Indije, Srbije in Hrvaške, ki so nekako kot kontrapunkt našim. Če želimo razumeti svojo tradicijo, moramo pogledati tudi druge tradicije," pojasnjuje Peter Črnič iz RIC-a Bela krajina.

Festival je bil lani sicer prva slovenska prireditev z manj odpadki. Letos si želijo, da bi jim uspelo ločiti vsaj devet desetih odpadkov.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

VIDEO Dobrodelni koncert za Belokranjce

P. B., Vita Vlašič (TV Slovenija)