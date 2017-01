Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ena izmed prostovolj je ponudila drsanje. Foto: Reuters

Video: Dražba prostega časa v Velenju

Zanimiva dražba

29. januar 2017 ob 15:00

Velenje - MMC RTV SLO

V Velenju je sinoči potekala zanimiva prireditev: dražba prostega časa. Tega so podarili prostovoljci Mladinskega centra Velenje, zbrani denar pa je šel za dobrodelne namene.

Skupina Udarnik, ki deluje v Mladinskem centru Velenje, združuje prostovoljce, ki v Velenju in okolici vsakodnvno pomagajo posmeznikom in tudi pravnim osebam pri opravilih in večjih delavnih akcijah. Sinoči pa so pripravili dobrodelno dražbo.

"Dražimo v bistvu prosti čas, prostovoljci bodo poleg svojega prostega časa dali tudi eno svojo aktivnost, so pa različne od glasbenih, artistične, avanturistične," je povedala Špela Verdev, organizatorka dražbe.

"Odločila sem se za drsanje, ker to pač rada počnem in imam blizu doma tudi drsališče, drgač pa sem se odločla, ker to je nekaj najmanj, kar lahko podeliš svoj prosti čas in ker gre denar v dobrodelne namene, je to najmanj kar lahka narediš," je dodala prostovljka Andreja Pajenk.

Denar, s katerim so obiskovalci kupili prosti čas prostovoljcev in njihove aktivnosti, bo šel v dobrodelne namene.

"Ves znesek, karkoli se bo dobilo na dražbi in tudi vsi prostovoljni prispevki bodo namenjeni centru Hiša, gre za hišo za brezdomne osebe v Velenju," je pojasnil Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje.

D. S., Saša Kisovec, TV Slovenija