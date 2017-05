Video: Dunking Devils zabijali koše na Tromostovju

Nov podvig akrobatske skupine

31. maj 2017 ob 17:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Skupina Dunking Devils, ki se je lani lotila tudi podviga na solkanskem mostu, v najnovejšem posnetku razkriva kotičke prestolnice. Prikazali so 3x3 ulično košarko v njihovem slogu, kjer so izvedli kup akrobacij in usklajenih akcij.

Dunking Devils so s tremi koši in šestimi prožnimi ponjavami sredi Tromostovja postavili do zdaj največje igrišče akrobatske košarke na svetu, kjer je salte in zabijanje sočasno izvajalo 18 akrobatov.

Pravijo, da v duhu njihovega mota Obstaja ena prava smer. Navzgor. vedno razmišljajo o projektih, ki bodo navdušili. "Zgodba treh košev na Tromostovju mi je še posebej pri srcu, saj je to prvi viralni videoprojekt, ki smo ga izvedli v središču naše domače Ljubljane. Veseli me, da nam je uspelo v enem videu prikazati talent in znanje celotne skupnosti Dunking Devils. Nastopali so namreč akrobati iz vse Slovenije, stari od 13 do 26 let," je pojasnil idejni vodja skupine Domen Rozman.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali predstavniki skupine, so poleg opevanja slovenskih znamenitosti s projektom želeli podpreti tudi razvoj 3x3 košarke v Sloveniji. Tovrstna košarka je namreč največji urbani ekipni šport na svetu, Dunking Devils pa že leta nastopajo na finalnih tekmovanjih po vsem svetu - na lanskem finalnem turnirju FIBA 3x3 svetovne serije v Abu Dabiju so denimo vse do zmage spodbujali slovensko ekipo 3x3 Ljubljana - Brezovica.

"Za projekt smo trenirali v dvorani z enim košem in dvema trampolinoma, nekatere akcije pa smo prvič poskusili kar na Tromostovju. Šele na lokaciji smo videli, kaj pomeni, da je v zraku naenkrat vsaj šest ljudi. Občutek je sicer nekako domač, saj si obkrožen s soskakalci, vendar te hkrati lahko to hitro zmede. Vedeli smo sicer, da je zaradi same gostote akrobatov na tako majhnem prostoru večja verjetnost poškodbe. Žal smo imeli kljub varnostnim ukrepom dve nesreči. Je pa v središču Ljubljane vedno zabavno zabijati, saj so vate uprte oči domačega občinstva," pa je o snemanju na Tromostovju dejal eden izmed članov skupine Maks Veselko.

Posnetka iz Ljubljane in Solkana si lahko ogledate spodaj.

