Video: Duran Duran 29. avgusta v Zagrebu

Zvezdniki dobe videospota še vedno v akciji

9. maj 2017 ob 10:19

Zagreb - MMC RTV SLO

Na zagrebško Šalato v okviru turneje Paper Gods konec poletja prihajajo britanski popzvezdniki iz 80., Duran Duran.

Koncert, napovedan za 29. avgust, organizira hrvaški prireditelj Los Angeles Agency, ki stoji tudi za današnjim koncertom slovenskih Laibach v zagrebški dvorani Lisinski, med presežke letošnje koncertne sezone pri sosedih v njihovi organizaciji pa gotovo velja uvrstiti še Mastodon (13. 6., Zagreb), The Cult (27. 6., Zagreb), Warpaint (12. 7., Zagreb), Ryana Adamsa (13.7., Zagreb), Pet Shop Boys (12. 8., Zadar), The Kills (19, 8., Zagreb), Sigur Ros (20. 10., Zagreb) ...

Seveda moramo omeniti še bližajoči še festival InMusic (19. do 21. 6., Zagreb), na katerem bodo med drugimi zvenečimi imeni nastopili Arcade Fire in Kings of Leon.

Duran Duran prihajajo iz Birminghama, zasedba je nastala v 1978 in se v nekaj letih ustoličila med mainstream popsenzacije 80., frontman Simon Le Bon je užival status sekssimbola. Uspelo se jim je otresti predalčka nove romantike, na kožo jim je bil pisan prihod dobe videospota, na MTV-ju so se spretno tržili s "spoliranimi" posnetki, v katere so prefinjeno vpletali modo in popkulturno ikonografijo tistega časa. Še posebej odmevna so bila njihova sodelovanja z avstralskim režiserjem Russllom Mulcahyjem.

Zasedba je bila najuspešnejša v času, ko so jo sestavljali ustanovna člana klaviaturist Nick Rhodes in basist John Taylor, bobnar Roger Taylor, kitarist Andy Taylor in že omenjeni Le Bon.

Aktualna turneja nosi naslov po njihovem zadnjem albumu Paper Gods iz leta 2015, ki je njihov 14. studijski izdelek.

Oglejte si nekaj najprepoznavnejših videospotov zasedbe Duran Duran.

A. K.