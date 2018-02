Video: Fergie na tekmi vseh zvezd s himno razburila gledalce

Odločila se je za džezovsko priredbo

19. februar 2018 ob 15:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na NBA-tekmi vseh zvezd, kjer je kot prvi Slovenec igral tudi Goran Dragić, je ameriško himno pred začetkom pela glasbenica Fergie, ki pa je izvirno različico precej preuredila.

Na tekmi vseh zvezd je ekipa LeBrona Jamesa premagala ekipo Stephena Curryja, ameriško himno, kar je za glasbenike pred tovrstnimi tekmami vedno velika čast, pa je tokrat pela Fergie, ki je s posebno priredbo sprožila vznemirjenje tako med tistim v dvorani kot tistimi pred malimi zasloni.

42-letnica se je odločila, da bo himni z naslovom The Star-Spangled Banner dodala bolj džezovski pridih, občasno pa je bilo videti, kot da ima težave s tem, da točno zapoje določene note, je pa gledalce navdušila s končnim vibratom in izjavo "igrajmo košarko!".

Na Twitterju so jo številni primerjali z nastopom Marilyn Monroe in njeno glasbeno čestitko ameriškemu predsedniku Johnu F. Kennedyju. "Od njenega nastopa je minilo že 30 minut in še vedno si nisem opomogel," je zapisal eden izmed uporabnikov. "Del mene nikoli več ne bo enak."

"Ne vem, kaj je Fergie želela doseči s tem nastopom, a če je želela zveneti kot 'prijateljeva pijana mati, ki želi biti seksi', ji je uspelo," pa je zapisal drugi.

Tekme se je udeležilo tudi kar nekaj znanih obrazov, med drugim Beyonce in hčerka Blue Ivy, Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Snoop Dogg, Chris Rock, Chance the Rapper, Ellen Pompeo in drugi.

Celoten nastop si lahko ogledate spodaj.

P. B.