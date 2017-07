Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Vojaški orkester je na paradi v Parizu namesto vojaške koračnice zaigral venček uspešnic Daft Punka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Francoski vojaški orkester obšel protokol - zaigral Get Lucky

Francoski predsednik užival med izvedbo

14. julij 2017 ob 17:16

Pariz - MMC RTV SLO

Orkester francoske vojske je ob koncu parade ob obletnici padca Bastilje prekršil dolgoletno tradicijo ter namesto vojaške koračnice zaigral priredbo uspešnice Get Lucky.

V uspešnico francoskega dua Daft Punk iz leta 2013 so vkomponirali še dve skladbi, ki sta v preteklosti zaznamovali kariero dua, Harder, Better, Faster, Stronger in One More Time.

Nenavadna izbira pesmi za konec vojaške parade je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP očitno zabavala 39-letnega francoskega predsednika Emmanuela Macrona in tudi njegovo spremstvo, saj so številni ploskali in poplesavali.

Vojaški orkester je svoj nastop na paradi začel s himno mesta Nica, saj se v Franciji spominjajo terorističnega napada v tem južnofrancoskem mestu pred letom dni. Vojaška parada na pariških Elizejskih poljanah vsako leto poteka ob obletnici padca trdnjave Bastilja leta 1789. Ob obletnici terorističnega napada v Nici letos praznik poteka tudi v znamenju žalovanja.

K. K.