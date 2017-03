Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kellyjeve je nenadna slava presenetila, najprej sploh niso vedeli, kako se odzvati na vse komentarje, so priznali pred kamero. Foto: YouTube Robert E. Kelly je med snemanjem intervjuja dobil nepričakovan obisk. Foto: YouTube Sorodne novice Video: Najsmešnejši zaplet leta - politični pogovor prekinila otroka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: "Glej, očka na zaslonu! Grem pogledat, kaj počne v svoji sobi."

Ozadje simpatičnega posnetka, ki je obkrožil svet

15. marec 2017 ob 10:49,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 10:56

Pusan - MMC RTV SLO

Prejšnji teden sta malčka "vdrla" v delovni kabinet svojega očeta, ki je ravno dajal izjavo v živo za BBC-jeve novice, in povzročila spletno senzacijo.

Robert E. Kelly, ameriški politični analitik, ki z družino živi v Pusanu v Južni Koreji, je v zadnjem času zaradi zapletov na tamkajšnjem političnem prizorišču dal več intervjujev, a gotovo ni pričakoval, da bo po vsem svetu zaslovel zaradi smešnega dogodka, ki je vsaj za nekaj časa zasenčil njegovo strokovno znanje. Medtem ko je v svoji domači pisarni snemal intervju za BBC World News, so se namreč nepričakovano odprla vrata, vanj pa je razigrano vstopila malčica, ki je prišla pogledat, kaj počne očka. Sledil ji je še mlajši bratec v hojici, nato pa je v kader "padla" še njuna mama, ki je v paniki skušala rešiti, kar se je rešiti še dalo.

Pozabil je zakleniti vrata

Posnetek je postal spletna senzacija in družina je zdaj, prav tako za BBC in prav tako voditelju Jamesu Menendezu, ki je Roberta intervjuval tudi med "incidentom", pojasnila ozadje dogodkov tistega dne, ko so postali pravi svetovni fenomen. Kellyjeva žena Jung A Kim je pojasnila, da mož po navadi zaklene vrata pisarne, ko daje intervjuje, tokrat pa je očitno na to pozabil. Medtem so imeli drugi trije člani družine v dnevni sobi prižgano televizijo, da bi gledali pogovor v živo. Ko je štiriletna Marion na zaslonu zagledala očka, je začela navdušeno poskakovati, uganila je, kje oče intervju snema in se odpravila proti kabinetu. Na mamino grozo je naletela na odprta vrata ...

Še posebej razigrana je bila, ker je tisti dan v vrtcu praznovala rojstni dan, pojasnjuje dekličin oče, zato je v sobo kar priskakljala. Kaj kmalu pa ji je sledil še osemmesečni bratec James, ki je zvedavo kukal iz hojice. Kot pravi Kelly, se mu zdi vse skupaj "izjemno prisrčno", je pa zanikal teorije, ki so krožile po spletu o tem, zakaj preprosto ni vstal sam in otrok umaknil iz kadra: poleg srajce, suknjiča in kravate, je pod mizo, kamor kamera ne seže, vendarle imel oblečene hlače, in ne pižame ali spodnjic, kot so ugibali nekateri.

V kratkem pogovoru so se na kratko dotaknili tudi predsodkov o Azijkah, saj je večina ljudi, ko so prvič videli posnetek, sklepala, da je Jung A Robertova varuška, in ne žena. Kot je povedal Kelly, se mu je zdelo to precej neprijetno, žena pa je dodala, da nič ne zameri.

A. K.