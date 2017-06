Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Otroci so zelo hvaležno občinstvo, pravita. Foto: MMC RTV SLO

Video: Hiša glasbe pod Slavnikom - par igra na kar 50 glasbil

Televizije sploh nimata

4. junij 2017 ob 16:29

Kozina

V odmaknjeni dolinici pod Slavnikom prebivata glasbenika, ki živita z glasbo in za glasbo, saj igrata na kar okoli 50 glasbil z različnih koncev sveta.

Za Alojza Studena - Luja je babica že ob njegovem rojstvu napovedala, da bo glasbenik. Ni se zmotila, saj je res postal vsestranski glasbenik. Skupaj s partnerico Danijelo obvladata rekordno število inštrumentov, saj jima glasba pomeni način življenja.



"Najpogosteje igram kitaro, baskitaro, tolkala, pa tudi druge inštrumente. Ene v večji meri, druge v manjši. Imava okoli 50 glasbil, v glasbi rad uporabim vse," je dejal Luj.

Njena ljubezen je didžiridu

Tudi Danijelo glasba spremlja že iz otroštva, v srednji šoli je spoznala tudi didžiridu. "Ko sem prišla v to hišo, so bili prostori polni glasbil, zato me je glasba še bolj 'povlekla'," je dejala in dodala: "Nekatere inštrumente igrava oba, nekatere samo Luj, didžiridu je pa samo moj."

Kmalu sta postala odličen glasbeni par, ki se dopolnjuje. Luj tudi sklada, njegova glasba je predvsem razpoloženjska. Svojo glasbo predstavljata na različnih koncertih, zaradi množice glasbil, ki jih igrata, sta zanimiva tudi za otroke, tako da imata veliko koncertov v vrtcih in šolah.

Vrata odprla le spletu

Že več let živita v odmaknjeni dolini pod Slavnikom, tako da imata več časa zase in se res lahko predajata glasbi. V njuni življenji se je uspelo vriniti le svetovnemu spletu, saj jima koristi za promocijo. Na spletu namreč objavljata kar precej skladb in drugih izdelkov, v sodelovanju z različnimi fotografi pa je Luj v zadnjem času ustvaril tudi celo vrsto glasbenih projekcij za splet.

