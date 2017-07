Video: Hiša v obliki dimnika, v kateri diši po domači kuhi

Arhitekti so osrednjo vlogo po naročilu izdelane peči vzeli kot izhodišče za zasnovo celotne hiše, ki se po prerezu dvakrat zalomi in s tem sledi geometriji dimnika. Na vrhu se dvokapna streha po celotni dolžini razpre – iz sebe izpusti dim – in v hišo prepusti zenitno svetlobo. Foto: Flavio Coddou