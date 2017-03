Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! "The Moist Maker", Monicin popolni sendvič s puranom iz Prijateljev. Foto: YouTube Slastni dunajski jabolčni "štrudl", s kakršnim se je mastil "filmski naci" Hans Landa (Christoph Waltz) v Neslavnih barabah. Foto: YouTube Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Hrana kot iz filma - od "gangsterske pašte" do "naci štrudla"

Pozor, ogled lahko povzroči nažiranje!

21. marec 2017 ob 11:45

New York - MMC RTV SLO

Se spominjate legendarnega Monicinega sendviča za zahvalni dan iz Prijateljev, zaradi katerega se je Ross v službi zapletel v hud spor?



Andrew Rea, ki v svoji spletni seriji Binging with Babish (Nažiranje z Babishem, po njegovem vzdevku na Redditu) poustvarja hrano in pijačo iz TV-serij in filmov, je postal prava senzacija YouTuba.

Med drugim je pripravil tudi v uvodu omenjeni Monicin "popolno vlažni" sendvič, pa "zaporniško" omako za testenine iz kultnega filma Dobri fantje, dunajski jabolčni zavitek iz Tarantinovih Neslavnih barab, več specalitet iz humoristične serije It's Always Sunny in Philadelphia in pollo a la plancha, "kubansko klasiko" s piščancem iz aktualnega dobitnika oskarja Mesečina ...

Med posnetki, kot glasbeno spremljavo boste prepoznali komad Tossed Salads and Scrambled Eggs iz uvodne špice Frasierja - Rea je velik oboževalec te nanizanke -, ne manjka niti pasta aglio e olio - testenine s česnom in oljem -, polnočni prigrizek, ki ga je Jon Favreau pripravil Scarlett Johansson v komični drami Šef, pa zrezek philly cheesesteak iz športne drame Creed: Rojstvo legende ...

Včasih kuharski mojster izpolni tudi želje občinstva, največ sledilcev je zahtevalo Remyjev ratatouille iz animiranega filma Ratatouille, ki ga je nato tudi pripravil. Trudi se ostati kar najbolj zvest izvirniku, a včasih jedi tudi izboljša.

Oglejte si nekaj Andrewovih kuhinjskih mojstrovin.

A. K.