Video: Hvala, ne! in preostalih devet zmagovalnih pesmi drugega polfinala

Lea Sirk navdušila s pesmijo Hvala, ne!

10. maj 2018 ob 23:21

Lizbona - MMC RTV SLO

Čeprav ji na stavnicah niso pripisovali veliko možnosti, se Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne! več kot zasluženo veseli uvrstitve v finale 63. pesmi Evrovizije.

Evrovizijski poznavalci so za slovenski nastop povedali, da je izjemno dodelan in da je Slovenija ena izmed tistih držav, ki so na stavnicah najbolj podcenjene, ter da bi si Pesem Evrovizije v finalu zaslužila eno sodobno poppesem, s kakršno se Slovenija predstavlja.



In Lei je uspelo, uvrstila se je v veliki finale. "Tujina nas je dobro sprejela, vem, da bomo točko dobro oddelali, da bodo tudi Slovenci ponosni na nas," je dve uri pred finalom povedala Lea. 28-letna Primorka je s svojim nastopom, med njim je pozornost občinstva pritegnil tudi premišljeni premor, dvignila na noge areno Altice, prislužila si je izjemen aplavz, je iz Lizbone poročala MMC-jeva novinarka Klavdija Kopina.

In kdo se z Leo veseli uvrstitve v sobotni finale: heavymetalski Madžar, Srbi so tradicionalne balkanske etnonapeve in glasbila pomešali z elektroniko, zborovski Gruzijci, norveški violinist, poskočni Moldavci ...

Katera pesem iz drugega predizbora vam je bila najbolj všeč? Prisluhnite vsem desetim finalistom.

Po pravilih Evropske radiofuzne zveze (EBU) so izseki pesmi dveminutni.

VIDEO UKRAJINA: MELOVIN - Under The Ladder

VIDEO ŠVEDSKA: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

VIDEO MADŽARSKA: AWS - Viszlát Nyár

VIDEO AVSTRALIJA: Jessica Mauboy - We Got Love

VIDEO NIZOZEMSKA: Waylon - Outlaw In 'Em

VIDEO MOLDAVIJA: DoReDoS - My Lucky Day

VIDEO DANSKA: Rasmussen - Higher Ground

VIDEO SRBIJA: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca

VIDEO NORVEŠKA: Alexander Rybak - That's How You Write A Song

VIDEO SLOVENIJA: Lea Sirk - Hvala, ne!

D. S.