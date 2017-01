Video: Idealne razmere za prireditev Gradovi kralja Matjaža

Jubilejna 25. prireditev v odličnem vremenu

28. januar 2017 ob 16:26

Črna na Koroškem - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Letos se je ustvarjanja snežnih stvaritev v Podpeci nad Črno na Koroškem, ki jo je ravno pred kratkim pobelil sneg, lotilo približno 400 graditeljev iz Slovenije in okoliških držav.

Čeprav večina udeležencev nima nikakršnega znanja o gradbeništvu in arhitekturi, pa so se vseeno dobro znašli. Številni udeleženci so za pomoč pri gradnji s seboj prinesli številna orodja - lopate, vedra, žage in zidarske žlice.

"Uporabljamo razne pripomočke," je za TV Slovenija pojasnil član ekipe Meričniki. "Mi smo se odločili, da bomo uporabljali tudi barve, saj želimo, da naš grad še malo bolj izstopa. Barve, ki jih uporabljamo, pa so seveda na vodni osnovi," pa je dejal predstavnik ekipe Čalapani.

Letos se je gradnje lotilo nekaj manj kot 50 ekip iz Slovenije in okolice, načrt gradnje pa je vsaka ekipa predstavila že pred samim začetkom.

Poleg že znanih nagrad za najlepši grad bodo letos ob 25-letnici prireditve podelili še dodatne nagrade. Skupina, ki bo izdelala najlepši grad, bo dobila posebno denarno nagrado, posebej bo nagrajena najizvirnejša predstavitev ekipe, prav tako najizvirnejši kostumi, povezani z legendo o kralju Matjažu.

P. B., Katja Gole (TV Slovenija)